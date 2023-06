Ces travailleurs qui sont déjà remplacés par l’IA

Doyenne d'ICN Business School, Florence Legros était auparavant professeur à l'université de Paris Dauphine où elle a dirigé l'école d'assurance, le magistère Banque-Finance-Assurance et le E-MBA Assurance. Ses recherches portent sur le vieillissement, les pensions, les politiques sociales, l'épargne et leurs effets sur la croissance économique et les flux financiers.

Elle exerce également des activités de consultance pour des administrations internationales, a été experte au sein du conseil consultatif des pensions du Premier ministre français et conseillère scientifique auprès de la Commission européenne. Entre 2008 et 2011, elle a occupé le poste de recteur de la région de Bruxelles-Capitale. Entre 1999 et 2004, elle a été directrice adjointe du CEPII, où elle a participé activement à la création du réseau européen Enepri.

Elle a écrit de nombreuses publications, articles et livres traitant de l'économie du vieillissement.