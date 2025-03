Ces parents qui souffrent en silence face aux abus de leurs propres enfants

Les recherches de Gemma Morgan portent sur la désistance/réhabilitation, la technologie numérique dans le travail orienté vers la désistance, la justice des mineurs, la méthodologie d'évaluation et la coproduction. L'éthique de Gemma en matière de recherche est basée sur la collaboration, soulignant l'importance d'un travail interdisciplinaire et percutant. Elle travaille en étroite collaboration avec plusieurs organisations publiques, privées et du troisième secteur afin de faire progresser le transfert de connaissances entre le monde universitaire et la pratique.