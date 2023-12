Ces ONG partisanes de l’obscurantisme

Un camion de la Croix Rouge à Gaza, le 13 octobre 2023

Sarah Barukh est écrivaine. Elle a travaillé dans la production audiovisuelle, a écrit pour la télévision et la radio. Elle est l'auteur de "Elle voulait juste marcher tout droit" (prix Lions Club et MJLF 2017), "Le Cas zéro" (prix du Roman d'Entreprise et du travail 2019) et "Envole-moi"

Tenter de faire entendre autre chose que le narratif des “2 camps” au Proche Orient. Juifs et musulmans ne sont pas ennemis. Israéliens et palestiniens pacifistes, mènent une guerre contre l’islam radical, c’est différent.

Après les menaces, les échanges se poursuivent ainsi : « Ton peuple tue des enfants et des milliers d’innocents ». Là, je déplore les morts et rétablis la chronologie des attaques depuis 1948, le traumatisme inédit du 7/10, les otages.

Alors on m’oppose l'argument massue censé mettre un terme à la discussion : « Vous êtes des bourreaux, toutes les ONG le disent ». A l’appui, un post de MSF, Amnesty International, l’UNICEF ou la Croix Rouge.

Parce qu’aux yeux de nombreux citoyens, ces ONG sont les seuls observateurs dignes incarnant une caution morale. Ils se fient à leurs témoignages et insultent en réaction. Ces ONG ont donc un rôle décisif dans la lutte contre l’antisémitisme. Rôle dont elles se fichent.

Leur rapport conflictuel à « la question juive » n’est pas nouveau. Rappelons par exemple l’application par la Croix Rouge des lois antijuives de Vichy ou sa négation des camps d’extermination nazis durant la guerre (1). Les choses ont-elles changé ?

Le 7/10, le Hamas tue 1200 israéliens et fait 240 otages dont plusieurs bébés et personnes âgées malades. Plus de 2000 autres sont blessés.

Les jours qui suivent, les hôpitaux israéliens sont débordés, les médecins enchaînent les traitements d’urgence en effectifs restreints, le pays étant mobilisé. MSF, l’UNICEF et La Croix Rouge sont à côté, à Gaza, mais n’offrent aucune aide. Pourquoi ?

Peut-être doit-on trouver un élément de réponse dans le fait que :

- Sur son compte Instagram, l’UNICEF publie exclusivement des posts sur la situation des enfants palestiniens.

- MSF n’a toujours pas retiré son post accusant Israël d’avoir « bombardé un hôpital », 2 mois après l’enquête attestant pourtant que la soi-disant « bombe israélienne » ayant causé « 500 morts », était en fait une roquette du Hamas explosée par erreur sur le parking tuant 20 passants(3). Notons qu’Alain Destexhe (ex sec-général) lui-même alerte sur la partialité de l’organisation.

- Le président d’AI refuse d’employer le terme “terroriste” pour parler du Hamas, lui préférant “groupe armé palestinien”, sa secrétaire générale estime la polémique “ridicule”.(4)

Il faut sensibiliser à la misère des enfants de Gaza, mais pourquoi maintenir cette ligne éditoriale unilatérale quand on sait qu’elle alimente l’antisémitisme envers des français « membres d’un peuple tueur d’enfants » ?

La collaboration avec le Hamas

Lorsque les forces d’intervention israéliennes pénètrent l’hôpital gazaoui d’Al-Shifa, les soldats réquisitionnent les caméras de surveillance(5). On y découvre des otages blessés, encadrés par des terroristes armés, trainés en plein jour dans le hall. Les médecins, les patients les voient passer et se taisent. Certains ouvrent même les portes pour faciliter la circulation. Pas une réaction de soutien ni de signalement aux autorités les jours suivants. Et qu’apprend-on ? Que MSF et la Croix Rouge collaborent avec les médecins de cet hôpital.

L’un des otages libérés raconte (6) avoir été caché chez un enseignant de l’UNRWA. Ce constat résonne fortement avec le rapport de l’UNWatch(7) pointant le nombre impressionnant de ses membres liés au Hamas, s’étant d’ailleurs réjouis des massacres du 7/10(7). Pour autant, les ONG internationales et l’ONU continuent d’exploiter les informations de l’UNRWA.

A chaque échange d’otages israéliens contre des prisonniers palestiniens (condamnés en majorité pour terrorisme), la Croix Rouge se prête au protocole du Hamas. Mais comment se fait-il qu’elle n’ait eu aucun mal à établir un contact avec les terroristes avant, ne serait-ce que pour s’assurer que les otages israéliens étaient bien traités ?

Pourquoi l’UNICEF tait le sort d’Abigail, 4 ans, otage durant 52 jours ? Elle a vu ses parents être assassinés. Elle a dû se dégager de la dépouille de son père, avant d’être retenue seule dans un sous-sol. Ou celui d’Emilie, 9 ans, qui ne sait plus parler à voix haute. Ou Eïtan, 12 ans, tabassé par les civils palestiniens à son arrivée ?

Tant d’enfants ont été arrachés à leur famille chez eux. Ils ont assisté au déchainement de terreur avant d’être emprisonnés et torturés. Depuis leur libération, les médecins ont constaté des traces de brûlures sur leurs jambes. Les terroristes les ont marqués avec des pots d’échappement pour les reconnaître.

Pourquoi MSF ne montre pas les civils israéliens mutilés après les massacres terroristes ?

Pourquoi AI ne mentionne pas cette vingtaine de jeunes filles que le Hamas refuse de libérer pour ne pas qu’elles révèlent les agressions sexuelles immondes qu’il leur a fait subir ?

Il nous faut des médiateurs dignes pour la paix

En nourrissant exclusivement un narratif victimaire palestinien, ces ONG renforcent le Hamas sur place et la justification du terrorisme ici. Elles devraient favoriser la valorisation des récits palestiniens de paix et la réalité des civils israéliens AUSSI. Raconter leur vie sous menace constante des attentats et des roquettes. Raconter leur vie quand à leur frontière, des milliers d’individus ne rêvent que de leur éradication.

Nous avons besoin de médiateurs pour construire la paix, pas de propagandistes. Si elles demeurent incapables de neutralité, nous avons besoin que ces ONG s’appuyant uniquement sur les données du Hamas pour leurs alertes, tissant régulièrement des liens avec leurs soutiens, cessent de se prétendre légitimes à cette mission.

Les israéliens, les palestiniens et les juifs de France en ont besoin pour leur sécurité.

Nous tous avons besoin que ces ONG distinguent la protestation politique à l'égard d'un gouvernement et ce qui nourrit la haine d'un peuple.

