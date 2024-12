Un loup menacé

Ces loups qui pollinisent comme les abeilles

Le loup d'Éthiopie est un canidé élancé de la taille d'un gros chien, au pelage rougeâtre, avec des marques blanches sur la gorge et la poitrine, et une queue touffue noire. Il ne vit qu'en Éthiopie, dans quelques « îles du ciel » de haute altitude qui émergent au-dessus des forêts tropicales. Avec moins de 500 spécimens en vie aujourd'hui, c'est le carnivore le plus menacé d'Afrique.