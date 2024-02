Ces dissidents chrétiens qui s’opposent à Vladimir Poutine

Alexeï Navalny, l'opposant russe retrouvé mort dans sa prison la semaine dernière.

"Tout ira bien. Et même si ce n'est pas le cas, nous aurons la consolation d'avoir vécu honnêtement." -Alexeï Navalny dans une note transmise clandestinement de la prison à Evguénia Albats en avril 2021.

Le dissident russe Alexeï Navalny devait savoir qu'il était un homme mort lorsqu'il a pris l'avion pour rentrer en Russie en janvier 2021. En août 2020, il avait été empoisonné par un agent neurotoxique Novichok et évacué pour raisons médicales vers Berlin, où il avait miraculeusement survécu. Navalny était le principal opposant au régime de Poutine, un militant anticorruption et un homme politique qui avait organisé des manifestations antigouvernementales et se targuait d'avoir des millions d'adeptes sur YouTube. Il avait déjà été arrêté et emprisonné sur la base d'accusations forgées de toutes pièces et, à son retour en Russie, il a été rapidement emprisonné à nouveau. En décembre 2023, il a disparu pendant plusieurs semaines, avant de réapparaître dans la brutale colonie pénitentiaire des "loups polaires", dans le cercle arctique.

Le 16 février, Navalny a soudainement perdu connaissance après une promenade et est décédé. Il n'avait que 47 ans et sa famille a déclaré qu'il avait été en aussi bonne santé que possible compte tenu des circonstances. Avec sa mort, le mouvement d'opposition en Russie a été décapité, comme l'a certainement voulu Poutine. Il rejoint également une liste de plus en plus longue de dissidents assassinés pour s'être exprimés contre le régime. En 2015, il y a presque exactement neuf ans, l'homme politique dissident Boris Nemtsov a été abattu à proximité du Kremlin. Nemtsov était un chrétien orthodoxe et son assassinat a suscité la peur parmi les chrétiens de Russie.

L'utilisation par Poutine de l'Église orthodoxe russe comme puissant dépositaire de l'identité culturelle lui a valu la loyauté de la hiérarchie ecclésiastique, qui a une longue tradition de cooptation et de coopération avec l'État, mais il est un fervent opposant à la liberté religieuse pour tous les chrétiens non orthodoxes, en particulier les évangéliques. Pour ceux qui souhaitent bizarrement voir en Poutine un défenseur de la chrétienté, il est regrettable que nombre des dissidents qu'il persécute soient chrétiens. En effet, Navalny a parlé de son propre christianisme dans la déclaration finale de son procès de 2021, expliquant que ses croyances sont au cœur de ses engagements politiques - des propos qui, comme l'a noté le Moscow Times à l'époque, n'ont pas manqué d'irriter ses nombreux admirateurs laïques.

"Si vous le souhaitez, je vous parlerai de Dieu et du salut", a déclaré M. Navalny au juge. "Je monterai le volume de la douleur au maximum, pour ainsi dire. Le fait est que je suis chrétien, ce qui fait de moi un exemple à ridiculiser en permanence au sein de la Fondation anti-corruption, car la plupart de nos membres sont athées, et j'ai moi-même été un athée militant. Le discours de M. Navalny dans la salle d'audience, qui expliquait en détail comment ses croyances chrétiennes guidaient ses actions, n'a, sans surprise, été que peu couvert par l'Occident. Pourtant, M. Navalny s'y est exprimé dans la tradition des grands dissidents chrétiens tels qu'Alexandre Soljenitsyne, qui a lui-même passé huit ans dans le goulag :

"Mais maintenant, je suis croyant et cela m'aide beaucoup dans mes activités, car tout devient beaucoup, beaucoup plus facile. Je réfléchis moins. Il y a moins de dilemmes dans ma vie, parce qu'il y a un livre dans lequel, en général, il est plus ou moins clairement écrit ce qu'il faut faire dans chaque situation. Il n'est pas toujours facile de suivre ce livre, bien sûr, mais je m'y efforce. Ainsi, comme je l'ai dit, il est plus facile pour moi, probablement, que pour beaucoup d'autres, de m'engager en politique... [Citation du Sermon sur la montagne] : Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. J'ai toujours pensé que ce commandement particulier était plus ou moins une instruction d'activité. Ainsi, même si je n'apprécie pas vraiment l'endroit où je me trouve, je ne regrette pas d'être revenu, ni ce que je fais. Tout va bien, parce que j'ai fait ce qu'il fallait. Au contraire, j'éprouve une réelle satisfaction. Parce qu'à un moment difficile, j'ai fait ce qui était demandé par les instructions et je n'ai pas trahi le commandement."

Navalny n'a pas été le seul Russe persécuté à profiter d'une comparution au tribunal pour détailler le fondement chrétien de sa dissidence. En décembre 2019, le militant étudiant et blogueur Yegor Zhukov, surnommé "le nouveau visage de la dissidence à Moscou" pour ses vidéos sur YouTube, a été jugé pour "incitation à l'extrémisme" après avoir participé à une vague de manifestations politiques. Le 4 décembre, Zhukov a prononcé un discours puissant, réfutant la prétention du régime de Poutine à être le "dernier défenseur" de "l'institution de la famille" en soulignant l'état désastreux de la famille russe, l'alcoolisme, le suicide et le désespoir généralisés, ainsi que l'atomisation descendante délibérément facilitée par l'État.

Le christianisme, a-t-il déclaré, est l'antithèse de tout cela, "basé sur l'histoire d'un homme qui a décidé de mettre la souffrance du monde entier sur ses épaules, l'histoire d'un homme qui a pris ses responsabilités dans le sens le plus large du terme" et qui nous a donné le commandement d'"aimer son prochain comme soi-même" - c'est la phrase principale de la religion chrétienne. La Russie, a déclaré Joukov, est "devenue une nation qui a oublié comment aimer". Le discours a attiré beaucoup d'attention, et la légèreté de sa peine - trois ans de mise à l'épreuve - est probablement due au soutien du public. M. Zhukov a commencé à animer la station de radio Echo of Moscow, interviewant des personnalités dissidentes, dont M. Navalny. Mais le 30 août 2020, M. Zhukov a été brutalement battu par deux hommes et emmené à l'hôpital.

Depuis lors, M. Zhukov semble avoir disparu, sans aucune apparition publique connue et sans aucun contact avec les réseaux sociaux. Ses remarques finales d'il y a cinq ans en sont d'autant plus inquiétantes :

"La seule valeur traditionnelle que l'État russe actuel honore et renforce véritablement est l'autocratie. Une autocratie qui tente de briser la vie de tous ceux qui souhaitent sincèrement le meilleur pour leur patrie, qui n'hésitent pas à aimer et à prendre des responsabilités. En conséquence, les citoyens de notre pays, qui souffre depuis longtemps, ont dû apprendre qu'aucune bonne action ne reste impunie, que les autorités ont toujours raison simplement parce qu'elles sont les autorités, que le bonheur ici peut être possible, mais pas pour eux. Ayant appris cela, ils ont commencé à disparaître progressivement."

Il existe de nombreux autres exemples. Le 18 juillet 2021, le pasteur Stanislav Moskvitin, qui dirige une église membre du Conseil russe des églises chrétiennes évangéliques, a été arrêté pour "lavage de cerveau" et gestion d'une "secte" (appellation utilisée par l'Église orthodoxe russe à l'encontre des protestants qui font du prosélytisme). Il a été condamné à un an et demi de détention dans une colonie pénitentiaire le 12 mars 2023, et le ministère de la justice a déclaré que son église devait être liquidée. Les Témoins de Jéhovah font l'objet de fréquentes perquisitions à domicile (plus de 1 200 enregistrées) et d'emprisonnements : De nombreux groupes protestants évangéliques ont été persécutés, les chrétiens protestants étant souvent condamnés à des amendes pour "activité missionnaire illégale". Bien entendu, les accusations sont souvent formulées de manière à faire passer les persécutions pour des poursuites légitimes.

Malgré tout, Vladimir Poutine a gagné des partisans en Occident qui le considèrent comme un défenseur de la chrétienté. Il est tout à fait étrange d'observer cette évolution, notamment parce que Poutine suit la plus vieille astuce de propagande : se présenter comme le défenseur des valeurs traditionnelles contre la décadence occidentale afin de détourner les critiques d'un régime oppressif maintenu par le meurtre, la censure, les arrestations massives, un système judiciaire truqué et des élections truquées. Comme je l'ai déjà écrit, le dictateur zimbabwéen Robert Mugabe, qui recourait au viol, aux escadrons de la mort et à la torture pour contrôler ses sujets, a fameusement condamné le mouvement LGBT à l'ONU pour défendre les "valeurs traditionnelles". L'homme fort libyen Mouammar Kadhafi s'est vocalement opposé à l'homosexualité à l'Union africaine, tout en gérant des salles de viols clandestines et des chambres d'avortements forcés. Des dizaines d'autres exemples pourraient être cités.

En effet, le dirigeant communiste chinois Xi Jinping fait presque exactement la même chose que Poutine en réprimant le mouvement LGBT et en censurant certains films, en invoquant la défense des valeurs traditionnelles chinoises et la nécessité de lutter contre l'influence occidentale. Jinping préside également à la persécution massive des chrétiens, à l'assassinat de dissidents et à un génocide contre les musulmans ouïghours. En Corée du Nord, où les modes de vie LGBT sont présentés par les médias d'État comme une corruption occidentale, Kim Jong-un est allé jusqu'à interdire les coiffures mulet et les jeans moulants, et les personnes qui enfreignent à plusieurs reprises les lois sur la mode sont envoyées dans des camps de travail. Tous ces dirigeants considèrent les "valeurs traditionnelles" comme une question identitaire et politique plutôt que comme une question de piété biblique ou de religion - y compris Poutine, comme je l'ai découvert lors d'un voyage de recherche en Russie en 2018 pour examiner la prétendue résurgence de l'orthodoxie.

La propagande de Poutine a connu un tel succès qu'au moins une grande famille chrétienne canadienne a décidé de s'installer en Russie pour échapper à la décadence occidentale. "Le Canada n'est plus le même pays qu'avant", a expliqué le père à un intervieweur russe. "Nous ne nous sentions plus en sécurité pour l'avenir de nos enfants ; il y a beaucoup d'idéologie de gauche, de LGBTQ, de trans, beaucoup de choses que nous n'approuvons pas et qui sont enseignées. Nous voulions nous éloigner de cela pour nos enfants... La Russie a également la force de s'opposer aux pressions occidentales. Je pense qu'elle se débrouillera toute seule et qu'elle éloignera ce genre de choses pendant de nombreuses années". Aujourd'hui, il a été rapporté qu'ils regrettent cette décision - leurs comptes bancaires ont été gelés, et l'épouse a fait remarquer qu'elle était "très déçue de cette décision" : "Je suis très déçue par ce pays à ce stade. Je suis prête à sauter dans un avion et à partir d'ici."

Je suis d'accord avec tout ce que le père canadien a dit sur le Canada et le mouvement LGBT - une grande partie de mes écrits se concentre sur la transformation en cours de la civilisation occidentale par la révolution sexuelle, ainsi que sur l'exportation de cette décadence à l'étranger. Je reconnais également qu'une grande partie de ce que j'écris sur les dirigeants occidentaux me vaudrait d'être censuré, voire emprisonné, si j'écrivais sur un dictateur comme Poutine alors que je réside dans son pays. Ceux qui préfèrent le totalitarisme à la botte à la décadence occidentale feraient bien de considérer que, pour l'instant du moins, la critique et la dissidence ne sont encore possibles que dans un seul système. En effet, l'affirmation de Tucker Carlson selon laquelle les rayons bien garnis d'une épicerie moscovite l'ont "radicalisé" est encore plus étrange si l'on considère que la Russie de Poutine est coupable d'être précisément le pays qu'il prétend que l'Amérique est. À l'heure où j'écris ces lignes, des Russes qui ne font que pleurer la mort de Navalny sont arrêtés par les forces de sécurité.

Malgré ce que disent les propagandistes de Poutine et les experts progressistes qui font tant pour les soutenir, nous ne sommes pas confrontés à un choix binaire entre la défense d'une dictature sanglante ou la faillite morale de l'Occident. Il est tout à fait possible de condamner les deux et de défendre une voie différente, beaucoup plus étroite. Il est de la responsabilité des chrétiens de ne pas qualifier le mal de bien et le bien de mal, qu'il s'agisse de la mutilation transgenre d'enfants en Occident ou de l'assassinat de dissidents à l'Est. L'homme qui dirige la Russie défend ce qu'il croit être de nature à renforcer son régime ; l'homme assassiné dans un goulag de l'Arctique ce mois-ci était prêt à mourir pour ses principes, qui étaient alimentés par ses croyances chrétiennes. Si nous devons choisir un camp dans ce grand drame géopolitique et moral, les dissidents chrétiens de Russie ont mérité notre soutien.

