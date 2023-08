Ce que la tempête déclenchée par le premier numéro du JDD nous dit de la polarisation de la France (et de l’état de notre démocratie…)

Le Journal du Dimanche

Le premier numéro du JDD sous la direction de Geoffroy Lejeune a fait beaucoup réagir. La gauche notamment l'a sévèrement critiqué. De très nombreux angles d’attaque ont été déployés, certains légitimes, d’autres moins. Alors que la France fait face à une polarisation croissante, soulignée par le 2023 Edelman Trust Barometer Global Report, dans quelle mesure cet épisode dénote-t-il ce phénomène ?

Vincent Tournier : Il faut admettre que ce premier numéro de l’ère Geoffroy Lejeune est assez adroit. Ses adversaires s’attendaient certainement à quelque chose de plus trash. Or, avec cette tribune « nous ne sommes pas des faits divers », il met le doigt sur un point très sensible : la désignation des victimes. Pour les uns, les victimes sont d’abord les immigrés ou les habitants des cités difficiles ; mais pour les autres, les victimes sont d’abord les personnes qui souffrent des incivilités et de la délinquance liées à l’immigration. Selon la lecture choisie, la perception de ce qu’est un fait divers change profondément. La gauche considère qu’un jeune qui se fait poignarder à la sortie d’une boite de nuit pour avoir voulu défendre une jeune fille n’est qu’un fait divers, un acte banal comme il s’en produit régulièrement depuis la nuit des temps ; en revanche, elle voit le décès d’un jeune suite à un contrôle de police comme un fait éminemment politique, révélateur d’un problème plus large. La droite a plutôt tendance à faire le contraire. Autrement dit, la gauche cherche à dépolitiser la délinquance du quotidien tandis qu’une partie de la droite tente au contraire de la politiser. C’est pourquoi la couverture du JDD est originale : c’est sans doute la première fois qu’un média grand public prend explicitement parti en faveur d’une interprétation politique des faits divers. Le JDD le fait d’autant plus habilement qu’il laisse entendre que ce sont les familles elles-mêmes qui s’expriment. Il reste évidemment à savoir si cette présentation n’est qu’un coup médiatique sans lendemain ou si elle reflète une préoccupation profonde de l’opinion publique, dont le journal ne serait alors que le reflet.

Maxime Tandonnet : Ce phénomène est à relier à la crise de la presse qui est en cours et ne cesse de s’aggraver. Entre 2010 et 2021, la diffusion de la presse quotidienne régionale s’est réduite de 37% et celle de la presse nationale papier de 75% (source, ministère de la culture). Les recettes publicitaires des journaux se sont effondrées : elles ont été divisées par 3 depuis 2006. Le titre JDD est lui-même en chute libre : 270 000 exemplaires en 2009 pour 136 000 en 2022 ! Alors évidemment, le développement du numérique tend à compenser la chute du nombre d’exemplaires vendus en kiosques mais ne permet pas de recouvrer un modèle économique stable. La presse écrite est fortement subventionnée : 75 millions d’aides à la presse en 2019. Mais surtout, elle dépend de quelques grands actionnaires sans lesquelles sa survie serait impossible. Tout cela crée un climat extrêmement explosif. Pour tenter de survivre dans ce contexte, certains titres de presse ont tendance à suivre la radicalisation de certaines franges de l’opinion et des réseaux sociaux, et à devenir de plus en plus militants et idéologues. Ils s’éloignent de la vocation du métier de journaliste qui est de fournir de l’information au grand public. La bagarre actuelle entre Libération contre le « nouveau JDD » est de cette nature.

A quel point le comportement d’une partie de la gauche qui est vent debout contre le journal contribue-t-elle à renforcer la polarisation de la société ? En a-t-elle seulement conscience ?

Vincent Tournier : La gauche a toujours entretenu une relation ambigüe avec les médias. D’un côté, elle les valorise parce qu’elle croit à leur influence sur l’opinion, mais de l’autre elle s’en méfie parce qu’elle peine à les contrôler, faute de relais dans le monde économique. Certes, les abonnements ont longtemps permis de compenser cette faiblesse, comme du temps où l’Humanité disposait d’une armée de lecteurs, mais avec la disparition du PCF et la montée du FN, la gauche a perdu une grande partie de son lectorat populaire. Elle peut cependant s’appuyer sur l’audiovisuel public, particulièrement développé en France, où la ligne éditoriale est généralement très favorable à la gauche. Mais cette domination de la gauche sur l’audiovisuel public énerve l’électorat de droite, qui a le sentiment de financer un système politiquement trop orienté. Cela crée une attente pour une ligne éditoriale davantage marquée à droite. La gauche le voit bien : elle sent qu’elle perd du terrain, qu’elle peine à convaincre, ce qui peut d’ailleurs expliquer la virulence de ses critiques contre les médias de droite. Le problème est qu’en lançant des critiques très radicales contre CNews ou maintenant le JDD, elle donne le sentiment de refuser le pluralisme des idées, ce qui renforce son image autoritaire et fragilise son plaidoyer en faveur de la démocratie. On n’observe pas la même intolérance à droite : personne n’a appelé à interdire Libération ou Mediapart, alors que certains ne se sont pas privés à gauche de réclamer la fermeture de CNews ou de Valeurs actuelles. Pendant la dernière campagne présidentielle, la seule proposition concernant les médias qui a émané de la droite était celle de Marine Le Pen et d’Eric Zemmour de privatiser l’audiovisuel public. On peut évidemment désapprouver cette proposition, mais elle n’est pas de même nature que celle visant à interdire un média privé.

Maxime Tandonnet : Oui et non. Il faut voir que la bataille actuelle autour du JDD passionne le microcosme parisien, mais il n’est pas sûr qu’elle intéresse beaucoup la France profonde, plus préoccupée par le chômage, l’inflation et l’insécurité. 136 000 exemplaires hebdomadaires pour 65 millions d’habitants. On est loin de la grande presse populaire des années 1950, quand France Soir de Bernard Lazareff se vendait à un million d’exemplaire tous les jours ! Le phénomène majeur de la culture politique française, c’est l’indifférence croissante des Français. Selon la dernière enquête CEVIPOF sur la confiance (vague 14 février 2023), 82% pensent que les politiques « ne se préoccupent pas de ce que pensent les gens comme eux ». Bref, le vote est de plus en plus ressenti comme inutile. D’ailleurs, le taux d’abstention a battu un record absolu aux législatives de 2022, avec 54%. Cette indifférence ou désespérance politique de la grande masse du pays s’accompagne d’une radicalisation des positions. Au fond, la politique n’est plus la quête d’un projet de société ou le lieu du débat d’idées en vue d’améliorer la vie mais un défouloir de passions, d’angoisse et de souffrances. Indifférence et radicalisation marchent de pair. Ainsi, la gauche en incluant la macronie n’a plus vraiment l’espoir de changer la vie ou la société mais se livre à une chasse à « l’extrême droite » qui devient obsessionnelle. Et cela se retrouve dans le ton des journaux.





Une interview de la nouvelle secrétaire d’Etat à la Ville, Sabrina Agresti Roubache, a notamment beaucoup fait réagir. Qu’est-ce que cela dit de la démocratie française que certains considèrent qu’un ministre ne devrait pas s’adresser à certains médias, et donc à leurs lectorats ? Même à supposer que le jdd serait d’extrême droite, certains estiment-ils qu’il ne faudrait pas parler à cet électorat ?

Vincent Tournier : Cette interview interroge d’abord sur la stratégie du gouvernement qui, d’un côté, clame qu’il fait de la lutte contre l’extrême-droite son cheval de bataille, et de l’autre semble cautionner l’arrivée de Geoffroy Lejeune. De fait, un journal qui donne la parole aux membres du gouvernement peut difficilement être considéré comme extrémiste. Donc, il faudrait que le gouvernement sorte de l’ambiguïté en expliquant mieux ce qu’il entend par extrême-droite.

Cela dit, il est assez paradoxal de reprocher au nouveau JDD de manquer de pluralisme tout en voulant interdire aux responsables politiques de s’y exprimer. Pour l’instant, les accusations contre le JDD ne sont que des procès d’intention. La moindre des choses est de juger sur pièce. Rien ne dit que Geoffroy Lejeune va instaurer une ligne dure, ne serait-ce que parce qu’il va devoir tenir compte du lectorat traditionnel de cet hebdomadaire. Au lieu de hurler au loup, la gauche serait peut-être mieux inspirée de lancer un défi à la nouvelle direction en réclamant par exemple de pouvoir s’exprimer largement dans les futurs numéros : cela lui permettrait de faire connaître ses arguments sans donner le sentiment de renier les principes démocratiques.



Maxime Tandonnet : La France politico-médiatique fonctionne ainsi, de manière névrotique. Le sujet essentiel n’est pas d’informer, de conduire une réflexion ou un débat d’idées mais de s’attaquer à des moulins à vent, des épouvantails ou des chiffons rouges. Le procès qui est fait à la secrétaire d’Etat à la Ville d’avoir accepté de répondre à un journal que l’on aimerait bien diaboliser, faire basculer dans le camp du mal, est totalement absurde. C’est la pensée unique qui fait rage. Selon un sondage, Harris, le 6 mai 2012, 74% des journalistes de France ont voté pour François Hollande et 26% pour Nicolas Sarkozy. La presse est donc globalement orientée à gauche même si elle s’en défend. Tout se passe comme si une partie de la presse avait du mal à admettre toute contestation de cette pensée dominante qui s’exprime largement à la radio, la télévision et l’essentiel de la presse écrite perde son monopole idéologique. « Extrême droite » est devenue une formule commode, applicable à tout ce qui s’éloigne de la pensée unique et destinée à éteindre toute velléité de débat. S’alarmer des atteintes aux libertés pendant la crise sanitaire, constater que l’été est froid et pluvieux en certaines régions (et non caniculaire comme annoncé) voire, aujourd’hui, défendre la langue française, est susceptible d’attirer les foudres des chasseurs d’extrême droite ou de complotistes (selon le nouveau terme à la mode).



A quel point cette position est-elle délétère ? Où sont les vraies menaces pour la démocratie ?

Vincent Tournier : En démocratie, la question des médias n’est pas anecdotique car il est important de préserver un large spectre dans l’expression des idées. Chaque camp doit donc accepter que le camp adverse puisse avoir ses propres supports pour diffuser ses messages. Il revient éventuellement au législateur de modifier les règles anti-concentration si un déséquilibre apparaît trop flagrant, en sachant que la régulation des médias est un exercice délicat puisqu’il faut combiner les principes démocratiques avec la rentabilité économique. Si l’Etat doit donc intervenir avec une grande prudence, il doit surtout s’abstenir de vouloir encadrer trop strictement la liberté d’expression. C’est ce second point qui parait aujourd’hui le plus menacé. Les demandes visant à contrôler les idées sont plus préoccupants que le changement à la tête d’un journal. Avec les nouvelles technologies, il est en effet très facile de créer un support pour diffuser ses idées, mais cette facilité ne sert à rien si les lois délimitent outrancièrement les possibilités de s’exprimer. Dans une démocratie libérale, le rôle de l’Etat doit d’abord consister à s’assurer que le pluralisme idéologique est préservé. Pour ce faire, il doit déjà montrer l’exemple, en veillant notamment à ce que l’audiovisuel public ne soit pas monopolisé par une tendance ou un parti.

Maxime Tandonnet : L’influence des actionnaires sur les rédactions, la concentration de la propriété des journaux et médias nationaux aux mains d’une poignée de puissants hommes d’affaires, conjuguée avec l’avalanche des subventions d’Etat, tout cela soulève évidemment la question de la liberté de la presse qui est un pilier de la démocratie. Quel est le sens du suffrage universel si les électeurs n’ont pas à leur disposition des éléments d’information fiables et impartiaux ? Mais comment peut-il y avoir une presse vraiment libre et indépendante sous la pression directe ou implicite des actionnaires et de l’Etat qui conditionnent par leurs financement la survie des journaux ? Quand les journaux se vendaient par millions d’exemplaires, comme France Soir de Lazareff, quand existait une presse populaire de masse, ils pouvaient prétendre à l’indépendance. Mais aujourd’hui ? La solution est sans doute à trouver dans le développement du numérique, mais la transition est complexe.

Pire que tout : la question de l’indépendance d’esprit des journalistes. Dès lors que le métier tend à verser dans le militantisme et l’idéologie, plutôt que dans la qualité et l’impartialité de l’information, la presse perd sa vocation démocratique, devient un outil de propagande cultivant le sensationnel et l’émotionnel à outrance, et non plus d’aide à la connaissance de l’actualité et de réflexion. C’est d’ailleurs la raison fondamentale pour laquelle le grand public, depuis une quarantaine d’années, se détourne des journaux comme il se détourne des urnes. Quand les journalistes du JDD se mettent en grève pendant plusieurs semaines, ils pourraient aussi faire leur mea culpa : pourquoi les ventes se sont-elles effondrées, presque de moitié, en 14 ans, obérant ainsi l’indépendance du journal ? … Parce que nous avons trop privilégié la pensée unique et le conformisme au détriment du libre débat d’idées et à la pluralité des opinions. En se présentant de manière caricaturale comme un organe de la macronie, le JDD a préparé son tombeau. Selon l’enquête CEVIPOF précitée, seuls 28% des Français font confiance aux médias (devant les partis et les réseaux sociaux) mais loin derrière des institutions comme les PME qui atteignent 79% de confiance). Le psychodrame autour du JDD ne risque pas d’améliorer cette image.