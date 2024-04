Californication, la chanson des Red Hot Chili Peppers qui enflamme TikTok pour avoir prévu le monde d’aujourd’hui il y a 30 ans

"Le succès de Californication des Red Hot Chili Peppers sur TikTok est le témoignage parmi d'autres d'une forme d'urgence liée aux inquiétudes du présent, au regard de l'avenir", selon Jonathan Hamard.

Atlantico : La chanson Californication des Red Hot Chili Peppers, datant de 1999, est récemment redevenue virale après que des fans ont commencé à publier sur TikTok des vidéos de la chanson avec les paroles qui semblent véritablement prophétiser la vie en 2024. Comment expliquer ce phénomène et cette tendance sur les réseaux sociaux ? Pourquoi les partages sont devenus viraux sur TikTok ? Quels sont les parallèles entre les paroles de 1999 et notre société en 2024 ?

Jonathan Hamard : Il convient de rappeler une chose importante que le slameur Grand Corps Malade, par exemple, a très bien identifié dès la sortie du premier confinement, au printemps 2020. Dans son disque de duos Mesdames, dont on connaît notamment le titre Mais je t'aime enregistré avec Camille Lellouche, on trouve la chanson Confinés. Il explique dans celle-ci que la jeune génération a difficilement compris l'enfermement, et qu'elle l'a vécu encore plus mal que les adultes sans qu'elles puissent autant s'exprimer. Pendant le confinement, les relations digitales se sont renforcées. C'était le seul moyen d'échanger avec les camarades de classe qu'on n'a plus vu du jour au lendemain. Les réseaux sociaux, en particulier de TikTok, dont plus de la moitié des utilisateurs a moins de 24 ans, ont alors été plébiscités, et des habitudes ont été prises. On fait moins la bise ; en revanche on a compris qu'on pourrait toujours s'envoyer des émojis. N'oublions pas que des adolescents et des jeunes adultes se sont construits autour de ça ! Donc, forcément, lorsqu'une chanson ancienne ou récente évoquant entre les lignes les traumatismes qu'ils ont vécu refait surface, en l'occurrence l'un des plus gros tubes des Red Hot Chili Peppers, cette génération "mal menée" s'y accroche car elle traduit sa pensée et ses idéaux. Ajoutez à cela qu'un vent de nostalgie souffle depuis quelque temps, et d'anciens titres sont redécouverts et permettent de se rattacher à une culture, en créant le sentiment d'appartenance à une communauté.

Les paroles assez particulières et presque prophétiques de Californication sont-elles le véritable atout de cette chanson et l’ont-elles transformée en tube ? Cette chanson et le fait que les paroles aient prédit étrangement la vie en 2024 démontrent-ils le talent d’écriture du groupe ?

La prophétie n'intéresse que les prophètes. Mylène Farmer disait en 1995 que l'an 2000 serait spirituel et que c'était déjà écrit, à l'époque, dans le magazine ELLE. On ne peut pas parler de la chanson Californication sans évoquer l'album du même nom qui fête cette année son vingt-cinquième anniversaire. Celui-ci marque un tournant pour le groupe de rock américain, profond, et dont les textes relativement sombres comme Scar Tissues qui évoque entre les lignes l'addiction à certaines substances dont on taira le nom. Otherside est l'un des morceaux forts de l'album et fait écho à l'au-delà par exemple. Quant à Californication, c'est un titre intemporel puisqu'il évoque une forme de mal-être lié à la guerre, aux batailles entre les hommes de manière générale, et qui nous affecte effectivement encore en 2024. On établit le comparatif entre la guerre en Ukraine et le conflit israélo-palestinien, lesquels pourraient inquiéter le monde occidental, les messages de la militante écologiste Greta Thunberg en référence à cette partie du texte qui met en perspective les attentes des "petites filles en Suède", ou des espions chinois et le recours à la chirurgie esthétique qui continue de faire débat encore aujourd'hui... Californication est un tube parce que les riffs de guitare sont séduisants, certes, mais effectivement parce que son texte peut toucher toutes les générations et qu'il fait tout simplement référence à des sujets qui nous touchent dans notre quotidien, comme hier et demain bien malheureusement.

Y a-t-il d’autres exemples de chansons similaires, populaires, cryptiques et avec des messages à décoder qui ont pu étrangement prophétiser notre époque et prévoir le monde d'aujourd'hui ?

Je parlais de Mylène Farmer, mais son titre Désenchantée a vécu une seconde jeunesse si je puis dire, dans l'après confinement, et la jeunesse l'a redécouvert trente ans après sa parution. Les chansons qui demeurent dans l'inconscient collectif sont, de manière générale, celles qui traversent le temps parce qu'elles portent un message qui sera aussi bien compris dans vingt ans que dans un demi-siècle. C'est bien pour cela que les chansons d'amour sont légion ! Dans le cas des Red Hot Chili Peppers et de leur titre Californication, cela prouve bien que les adultes de demain sont très attentifs aux questions environnementales, à l'avancée du monde, et qu'ils rejettent le rêve américain, à savoir cette appétence pour l'argent, le pouvoir et la notoriété.

Comment expliquer que les jeunes générations sur TikTok se passionnent pour cette chanson et ces parallèles étonnants qui sont dressés entre le texte de 1999 et la situation en 2024 ? Cela traduit-il les angoisses des jeunes générations ? Les paroles des chansons modernes ont-elles perdu une forme de poésie ou de créativité ?

C'est toujours plus facile de dire que c'était mieux avant quand on ne comprend pas le monde actuel et la manière dont il évolue. Des chansons d'aujourd'hui traitent aussi bien des mêmes sujets que des chansons d'hier. Le vocabulaire et les rythmes évoluent. S'identifier à une chanson c'est apprendre à recevoir un message, à le comprendre et à réfléchir à partir de celui-ci pour se construire. C'est effectivement, dans le même temps, un marqueur à l'instant T des préoccupations de toute une génération. Il faut justement y être attentif et comprendre que l'art est une forme d'expression tout autant que l'est un discours. Une chanson va faire danser comme un homme politique va susciter des applaudissements lors d'un meeting. Prenons l'exemple du dernier album de Shaka Ponk, pour rester dans le registre du rock... Jamais le groupe n'avait été aussi tranchant dans les paroles de ses chansons, évoquant tour à tour les rapports complexes entre les hommes dans le quotidien, une forme de non-respect de l'écosystème planétaire, et qui prendrait la forme d'une insurrection. C'est au même titre que le succès de Californication des Red Hot Chili Peppers sur TikTok est le témoignage parmi d'autres d'une forme d'urgence liée aux inquiétudes du présent, au regard de l'avenir.