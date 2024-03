"Boxing shadows" de Timothy Daly

Timothy Daly est l’auteur de théâtre australien le plus représenté à l’étranger, à telle enseigne que Kate Blanchett et Geoffrey Rush ont joué dans ses pièces. Son « Bal de Kafka » est la pièce australienne la plus produite au monde et « L’homme dans le plafond » a reçu le Patrick White Playwrrights Award, prix prestigieux récompensant une pièce nouvelle.