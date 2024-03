"Bérénice" de Racine : la femme au chagrin

Les bruitages et autres chuintements, sons de cloche, chants d’église, fifres, tambours, souffles inspirés des bandes-son des films de science-fiction, parasitent le texte de Racine, par moments, rendu délibérément inaudible, laissant échapper le sens.

Une monotonie dans les effets qui altère la voix, transformée par le micro en son métallique des jeux vidéo.

Bérénice prend parfois des airs de vieille folle qui parle à un radiateur et se répand en cris, comme si on devait substituer à la langue de Racine des punchlines empruntées au registre publicitaire, au design et au kitsch…

On n’échappe pas hélas au défilé de douze sénateurs romains, culs nus, n’ayant gardé que leur écharpe rouge dans une scène de nudisme convenue.