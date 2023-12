"Azzedine Alaïa, couturier collectionneur" : une collection exceptionnelle d’un créateur passionné

Profitez de votre venue pour coupler votre visite avec celle de l’exposition La Mode en mouvement (jusqu’au 7 Septembre 2025).

Riche d’environ 200 œuvres, ce parcours chronologique retrace, à travers les collections du musée, une histoire de la mode du XVIIIe siècle à nos jours, et développe en parallèle une thématique transversale dédiée au corps en mouvement. Se faisant l’écho des Jeux Olympiques et Paralympiques qui se tiendront à Paris en 2024, le Palais Galliera interroge la place du vêtement dans la pratique d’activités physiques et sportives, son rapport au corps et au mouvement, de même que les conséquences sociales de son évolution.