"Autoportrait aux fantômes" de Didier Blonde : Hommage à quelques illustres inconnus, introduction à une oeuvre

Livres, poèmes, films regorgent de figures inspirantes et fugitives, ici égéries d'écrivains, là femmes figurantes, dont l'histoire n'a pas toujours retenu les noms.

Didier Blonde, familier de la traque de lieux et de personnages évanescents enfouis dans la littérature et le cinéma, se prend au jeu de la quête de ces inconnues-connues, comme une mise en abime de l'image de l’écrivain, témoin de son époque, brillant un instant, vite dans les brumes de l'oubli, menacé de disparition sous les grandes vagues des modes et de l'histoire.

Cet Autoportrait aux fantômes chemine dans les coulisses de la mémoire de grands écrivains comme Baudelaire, Flaubert ou Marcel Proust, et plus encore, dans celles du cinéma, muet puis parlant, aux génériques indifférents à ces doublures et figurantes dont il va tenter de restaurer l'identité et l'histoire injustement oubliées.