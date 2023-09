Au ras du terrain, mois après mois, l'anarchie supplante l'insécurité

La Cité de la Castellane dans le quartier nord de Marseille.

Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l' Université Paris II , et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date: La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans . Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers.

Au quotidien, la vie des Français ordinaires pâtit de maintes formes d'insécurité : nous en relatons plus bas de mul­tiples cas. Pire : flairant un pouvoir dépourvu de toute autorité ré­elle, des pans de la population s'exonèrent des normes mêmes de la vie en société. Cela, les Français le perçoivent : en avril 2023, ils étaient 20% à faire de la sécurité une priorité gouvernementale forte ; en septembre, on en est à 35%.

D'abord ceci : comme déjà dit, les malfaiteurs sont forcément réalistes : les rodo­mon­tades et menaces en l'air les laissent froids. En septembre 2021, le président Macron, en mode faux dur, martèle ainsi à des Marseillais des quartiers Nord : "On ne lâchera rien. On va co­gner là où il faut cogner". Peu après, débute une tuerie qui perdure, avec le bilan inouï sur 8 mois de 42 assassinats, et 109 blessés, la plupart à l'arme de guerre. En prime, dit la po­lice, 5 135 logements cambriolés à Marseille en 2022.

• Rodéos urbains : à l'été 2022, M. Darmanin fait son usuel tam-tam sur leur répression ("Sur mes instructions... J'ai décidé que"...). Un an après, de Lille-Roubaix-Tourcoing à Bor­deaux et Nantes, explosion de ces rodéos "toujours plus dangereux" qui "empoisonnent la vie des riverains". M. Darmanin se vante aussi de la fermeture "irréversible" de points de deal - alors que pour un flic de terrain marseillais "Ces plans structurés se recons­tituent en quelques jours"...

• Quartiers aux mains des caïds de la drogue, exemples : à Toulouse-Empalot, "Les habi­tants vivent dans la peur de la balle perdue" ; dans un coupe-gorge de Melun "Les habitants sont filtrés pour rentrer chez eux" - par les bandits, bien sûr. à Besançon "les pa­rents met­tent leurs enfants sous couvre-feu, à domicile" - les fusillades, toujours.

• De juin à août, ces fusillades tuent ou blessent gravement dans les villes suivantes (liste non-exhaustive) : Avignon, Besançon, Béziers, Charleville-Mézières, Clermont-Ferrand, Gre­noble, Lorient, Martigues, Nantes, Nîmes, Noyon, Reims, Sevran, Valence, etc.

• Un cran au-dessous, s'étend l'anarchie du quotidien ; douloureux ou dangereux pour la population, de petits actes - bien sûr, à 99% impunis :

- explosion des vols d'ordonnances de médecins, pour acheter en fraude des médicaments destinés au marché noir. Préjudice subi par l'Assurance maladie : +300% de 2021 à 2022.

- explosion du vol des chiens et autres animaux domestiques,

- explosion des pillages de cimetières (vol de métaux non-ferreux pour la revente),

- explosion des vols de boitiers de sécurité des ascenseurs (dotés de cartes SIM), avec des femmes enceintes, gens âgés, infirmes, etc. bloqués à domicile.

- multiplication des vols de câbles de cuivres (téléphoniques, éclairage, etc.) ; à chaque fois, des milliers de gens, de commerces, de maisons de retraites, cliniques, etc. privés du télé­phone, de l'internet, etc., des semaines parfois.

- pillage incessant des campagnes (GPS agricoles, carburant, matériel, etc.)

- Vols de voitures, encore + 9% en 2022, plus de 90 par jour en France.

- selon les associations de défense des cyclistes, "un vol de vélo par minute" !

Autre signe de l'anarchie montante :

- Conducteurs sans assurance - ni permis pour les plus jeunes : + 44% sur 2018-2022.

- les femmes désormais condamnées à la "tenue moche" dans les transports, par peur du harcèlement. Mais qui sont les harceleurs ? Silence des féministes-Gucci.

Toujours plus semblable au Vizir Iznogoud dans son obsession à "devenir calife à la place du Calife", M. Darmanin oscille entre outrance et mensonge. Dans ce dernier registre, au pre­mier plan, celui sur les cambriolages.

Comme dit cent fois, il est honteux que l'Intérieur ne publie que le chiffrage des cambrio­lages de logements, en omettant le reste (qu'il connaît tout autant) boutiques, usines, fermes, locaux associatifs ou officiels, mairies, centres sociaux, etc. Pourquoi mentir ? Pour camoufler l'énorme total de ces actes exaspérant la population et faire oublier qu'en la ma­tière, la France à le bilan le plus exécrable des grands pays d'Europe.

Une preuve de cela parmi d'autres, avec les chiffres des effractions sur Paris, de juin 2022 à 2023. Sur 12 mois, les cambriolages de domiciles augmentent de 2,8% - déjà pas terrible, quand la population parisienne stagne - et les effractions dans les commerces explosent de + 19% - justement ce que l'Intérieur censure dans ses statistiques.

Vers sa fin, l'Union soviétique ne survivait que grâce à d'analogues manipulations propa­gandistes : précédent peu rassurant.