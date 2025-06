Atlanti-culture

"Au fil de l’or, l’art de se vêtir de l’Orient au Soleil Levant" : Un voyage au pays du merveilleux, sur la route de l’or et des arts textiles à travers le monde

De l’extraction minière à la haute couture contemporaine, l’exposition Au fil de l’or explore l’histoire universelle de ce métal fascinant, tissé, brodé, martelé à travers les siècles et les continents. Un voyage éblouissant entre traditions artisanales, symboliques du pouvoir et éclats de modernité, porté par des chefs-d’œuvre venus du Maghreb, d’Asie et d’ailleurs jusqu’aux robes spectaculaires de la créatrice chinoise Guo Pei.