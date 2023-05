Adèle Haenel abandonne le cinéma

Adèle Haenel prononce un discours alors qu'elle manifeste avec les employés en grève de Totalenergies devant la raffinerie de Gronfreville-l'Orcher, dans le Nord de la France, le 24 mars 2023.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Adèle Haenel est (était !) une actrice. Elle a tourné dans de nombreux films. Nous n’en avons vu aucun. Le simple énoncé de son nom nous a dissuadés de le faire. Mais elle a attiré notre attention et eu son heure de gloire en s’acharnant frénétiquement sur Roman Polanski. On ne la verra donc plus sur les écrans. Elle abandonne sa carrière cinématographique. Sa décision s’étale dans un texte qu’elle a publié sur Télérama.

On pourrait croire que sa profession de foi a été écrite sous l’emprise du shit ou de la coke. Il n’en est rien. Adèle Haenel est sincère dans son militantisme même s’il prend des formes hystériques.

Elle quitte le cinéma car, selon elle, celui-ci participe d’une « idéologie écocide, mortifère et raciste ». Raciste ? Il y a en effet beaucoup de blancs sur les écrans. Pourtant, il y a Omar Sy, mais aux yeux d’Adèle Haenel, ce n’est pas suffisant !

« Nous sommes gouvernés par des violeurs », ajoute-t-elle. Des noms ? On veut des noms ! Adèle Haenel annonce qu’elle veut rejoindre ses « camarades en lutte » car ils font passer « leur dignité avant l’argent ». « Je fais grève », annonce-t-elle.

A l’origine de tous les maux qu’elle dénonce, il y a, selon elle, « le capitalisme ». On s’en doutait. L’ex-actrice précise qu’elle est « communiste ». Il n’est pas certain que Fabien Roussel soit heureux de l’avoir comme recrue !

PS : Sans surprise, mais vraiment sans surprise, Sandrine Rousseau a applaudi Adèle Haenel.