A voir également au cinéma cette semaine : "Umami" de Slony Sow ; "Sublime" de Mariano Biasin ; "L’arbre à voeux" de Richard Cussò

"Umami" de Slony Sow ; "Sublime" de Mariano Biasin ; "L’arbre à voeux" de Richard Cussò sont à retrouver au cinéma dès ce mercredi 17 mai.

Antoine Le Fur est chroniqueur pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

A VOIR ÉGALEMENT AU CINÉMA CETTE SEMAINE

Le 17 mai 2023

Umamide Slony Sow - Avec Gérard Depardieu, Sandrine Bonnaire, Kyoso Nagatsuka …

Gabriel Carvin, un chef étoilé saumurois (Gérard Depardieu) se voit remettre sa troisième étoile par un critique. Son bonheur va être de courte durée : le soir même de sa consécration, sa femme ( Sandrine Bonnaire), qu’il a trop longtemps négligée, le quitte. C’en est trop pour le cœur fatigué de ce cuisinier aussi inventif que hyperactif: il fait un infarctus.Condamné à vivre pendant quelque tempsloin de ses fourneaux, il décide deprendre l’air et de partir au Japon à la recherche du chef nippon qui l’avait battu à un concours de cuisine quarante ans plus tôt. L’occasion aussi pour lui d’essayer de découvrir les secrets de la cinquième saveur du palais, que l’on nomme l’umami.

Si on est gourmand de belle pellicule, il ne faut pas rater ce film qui exhale de multiples saveurs:notamment, celle, subtile, sucrée-salée d’une rencontre culinaire au sommet, entre la France et le Japon;celle, douce et exquise, de la vie familiale et amicale; et celle, généreuse et exaltante, de l’amitié. Pour son deuxième long métrage, Slony Sow nouspropose un joli voyage à travers les goûts, les sentiments, les époques, les générations et les pays. C’est le monumental Gérard Depardieu qui mène la danse, de ce jeu qui n’appartient qu’à lui, et qui mêle, avec tant d’intelligence, tendresse, douceur, irascibilité, mauvaise foi, naïveté et gaieté. Cerise sur le gâteau (tant pis pour cette métaphore culinaire éculée !),le comédien retrouve ici Pierre Richard, son ancien complice des Fugitifs (quarante ans déjà!), et puis aussi, Sandrine Bonnaire.Audacieux, délicieux, dépaysant aussi.

Recommandation : 3 cœurs

Dominique Poncet

***

Sublime de Mariano Biasin. Avec Martin Miller, Teo Inama Chiabrando, Azul Mazzeo …

À seize ans, Manuel (Martin Miller) est un adolescent comme les autres. Ses journées s’égrènent entre les répétitions avec son groupe de musique et les moments passés avec sa petite-amie. Tout irait pour le mieux mais le jeune homme se met un jour à ressentir quelque chose d'ambigu pour son meilleur ami Felipe (Teo Inama Chiabrando). Un sentiment qui, il le sait, est plus que de l’amitié…

Premier long-métrage réalisé par l’argentin Mariano Biasin, Sublime aurait pu être un film intense, à en juger par son idée de départ. Malheureusement, la réalisation peine à séduire. Les silences et les temps morts pour traduire les troubles des personnages sont trop nombreux et finissent par plomber le film. Assez paresseux, Sublime bénéficie néanmoins des compositions très convaincantes des jeunes Martin Miller et Teo Inama Chiabrando.

Recommandation : 2 cœurs

Antoine Le Fur

***

L’ARBRE À VOEUXde Richard Cussò - Animation

Kerry,jeune femelle opossum aussi pétillante que rebelle, vit avec ses parents et sa grande soeur au cœur d’un paradis animalier qu’on appelle la Cité Sanctuaire, un paradis protégé par un arbre à vœux sacré, qui maintient ses occupants à l’abri des dangers du monde extérieur. Mais Kerry, qui rêve d’aventure, va mettre en péril la tranquillité et le bonheur de sa douce Cité. Ni une ni deux, elle s’échappe de son petit paradis et déclenche indirectement la colère des occupants des territoires alentours. Pour réparer ses bêtisesà la suite desquelles les siens vontse voir menacés d’extinction, elle va devoir venir à bout de mille dangers ! Mais comme à cœur vaillant et cœur pur, rien n’est impossible, tout est bien qui finira bien, grâce entre autres au vieux gardien de l’Arbre à vœux, un lézard à collerette aussi malin que excentrique…

Et dire qu’il a fallu trois ansà ce conte initiatique australien (le premierde Richard Cussò) pour arriver sur notre bonne vieille terre de France ! On se demande pourquoi, tant il est frais, léger, rigolo, coloré, très bien dessiné et animé, tant, aussi, son histoire, humaniste, tendre, écolo etbourrée de suspense, est universelle. Pour tous les enfants, à partir de cinq ans.

Recommandation : 3 coeurs

Dominique Poncet

***

Monsieur Constant d ’Alan Simon - Avec Jean Claude Drouot, Cali, Danièle Evenou, Jean-Yves Lafesse…

Constant Lucas (Jean-Claude Drouot) est un ancien photographe de guerre qui habite sur l’Île-aux-Moines, en Bretagne. Il vit avec le souvenir de son grand amour, une danseuse que l’on surnommait « l’étoile de Sibérie ». L’arrivée de son fils Sergio (Cali) et de la fille de ce dernier Adela (Gabrielle Pélissier) va amener le vieil homme à se confronter à son passé…

Monsieur Constant est un film plein de bonnes intentions, c’est indéniable. Deuxième long-métrage réalisé par Alan Simon (après O Gengis avec Omar Sharif et Jean Reno), il déçoit cependant en raison d’un scénario assez décousu et des personnages qui auraient gagné à être plus approfondis. On saluera toutefois la prestation de Jean-Claude Drouot, parfait en vieil homme sentimental.

Recommandation : 2 coeurs

Antoine Le Fur

***

L’Homme debout de Florence Vignon - Avec Jacques Gamblin, Zita Hanrot …

Pour décrocher un CDI dans l’entreprise de papier peint qui vient de l’engager, ClémenceAlpharo(Zita Hanrot) doit pousser, vers une retraite anticipée, Henri Giffard, VRP en fin de parcours (Jacques Gamblin). Mais ce dernier s’accroche avec une obstination d’autant plus forte que son métier est la seule chose qui compte encore dans sa vie. Coincée entre la perspective d’un avenir professionnel qui lui permettrait de fuir ses problèmes familiaux et l’attachement inattendu qu’elle va développer pour Giffard, Clémence va devoir choisir…

A l’heure où certains se battent contre l’allongement de l’âge du départ à la retraite, voici un film sur un salarié qui se bagarre comme pour continuer à travailler ! N’y voir de la partde sa réalisatrice Florence Vignon (dont c’est le premier long métrage), aucun contre-pied, ni aucune provoc, puisque son scénario est inspiré d’une histoire vraie. On regarde cette comédie dramatique avec d’autant plus d’intérêt qu’elle traite en arrière-plan de la discrimination dont souffrent parfois les « anciens » dans les entreprises et qu’elle est portée par un duo d’acteurs sensationnels: Zita Hanrot ( meilleure à chaque rôle) et Jacques Gamblin, parfait, comme d’habitude.Malgré un petit défaut de rythme, intéressant et édifiant.

Recommandation : 3 coeurs

Dominique Poncet

***

Ramona fait son cinéma d’Andrea Bagney - Avec Lourdes Hernandez, Bruno Lastra…

Après avoir vécu à Londres, Ramona (Lourdes Hernandez, formidable de sincérité et de bagout) rentre à Madrid avec la ferme intention de tenter sa chance comme actrice. Un jour, dans un bar, elle rencontre inopinément Bruno, un quadra charismatique (Bruno Lastra, d’une séduction irrésistible). De cafés en cognacs, tous les deux vont en arriver à se confier sur leurs peurs, leurs angoisses et, aussi, leurs espoirs. Tout pourrait aller pour le mieux entre eux, si Ramona n’était pas en couple depuis de longues années avec Nico (Francesco Carril, très bien). A cela s’ajoute le fait qu’il va s’avérer que Bruno est le réalisateur avec lequel Ramona a rendez-vous le lendemain. Bien sûr, la jeune femme obtiendra le rôle pour lequel elle est venue. Après hésitation, elle l’acceptera, mais en se forçant à lutter contre ses nouveaux sentiments. Pour préserver son couple…

Hommage délibéré à la comédie romantique, presque cornélien (choisir le cœur ou la raison) ce premier film tendre, romanesque et (presque entièrement) tourné en noir et blanc, a un charme fou. Dommage qu’il soit un peu trop bavard (n’est pas Woody Allen qui veut), ce qui noie par moments sonpropos. On y va quand même? Oui, cent fois, oui :ce n’est pas tous les jours qu’un film d’aujourd’hui parle avec autant de grâce, d’élégance et de vérité des élans du cœur qui viennent parfois se briser sur les réalités - pas toujours si dures - de la vie. Pour tous, mais surtout pour les trentenaires.

Recommandation :3 cœurs

Dominique Poncet