"À quoi songent-ils, ceux que le sommeil fuit ?" de Gaëlle Josse : une mélopée commune et intimiste

Il fait nuit. La vie s’est tue au dehors. Des hommes, des femmes, jeunes ou vieux, affrontent leur reflet dans cet espace-temps sans sommeil. Dans le silence et l’obscurité, tout un chacun s’interroge sur sa vie, éprouve des regrets, du désir, des craintes mais tous ont en commun la solitude de l’insomnie. C’est l’heure des bilans ou des interrogations, c’est l’heure de dire au revoir à l’être aimé ou d’attendre l’absent. Au travers de ces microfictions, chacun pourra éprouver à nouveau ces moments où aucune échappatoire n’est possible et où il faut bien affronter son humanité.