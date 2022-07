"A l'adresse du bonheur" de Lorraine Fouchet : quand les vagues du passé s'invitent à l'adresse du bonheur !

"A l'adresse du bonheur" de Lorraine Fouchet est publié aux éditions Héloïse d'Ormesson.

"A l'adresse du bonheur"

De Lorraine Fouchet

Editions Héloïse d'Ormesson

Mars 2022

316 pages

20 €

Notre recommandation : BON

THÈME

Sur l'île de Groix, cette maison tant aimée, pleine de tant de souvenirs a dû être vendue à la mort du Père. Mais la voici à nouveau en vente, 10 ans après, alors que se profile l'anniversaire des 80 ans de la Mère. Pour Pierre, l'aîné des enfants, pas de doute, il faut s'y retrouver pour un anniversaire inoubliable, et tant pis si un acheteur plus rapide vous a raflé la vente sous le nez ! Autour d'Adeline, toute la fratrie, les "valeurs ajoutées", les petits enfants, autant que les cousins, vont retrouver la maison de leurs vacances, le socle de tant de souvenirs fondateurs. Mais le bonheur collectif ne peut empêcher la marée des souvenirs de dévoiler des blessures qui pourraient bien gâcher la fête !

POINTS FORTS

Voici un roman à l'écriture tout à fait alerte et simple. Les très courts chapitres invitent sous votre regard tous les protagonistes, et vous dévoilent leurs sentiments croisés, complices, désabusés, inquiets ou enthousiastes devant ces jours où le passé rattrape le présent.

Il est amusant de voir se succéder les points de vue, petites tranches de vies, dont on comprend vite que l'esprit des lieux - emprise réelle ou supposée - a façonné les forces et les faiblesses, les joies et les craintes, et finalement, un peu du caractère de chacun.

QUELQUES RÉSERVES

Ce roman n'est pas une thèse sur les maisons de familles ; il n'est pas simpliste pour autant - il est simplement à l'image de la vie et témoigne de ses facettes claires et sombres. Pour autant, il raconte une histoire, celle de la famille Saint-Jarme, plus qu'il ne nourrira votre réflexion sur le sens et l'apport de ces vaisseaux de pierres qui traversent le temps et impriment leur marque avec à bord, pour un temps, une, deux ou une multitude de familles.

ENCORE UN MOT...

Passé simple de bonheurs grands ou microscopiques, passé occulté, cataplasme sur de profondes blessures, présent révélateur comme un bain de photographie argentique, À l'adresse du bonheur témoigne de ce que tous ces lieux fondateurs entremêlent de joies et de fractures. L'histoire est plaisante, réserve quelques surprises que les lecteurs aguerris de ces romans qui font le bonheur de l'été, auront sans doute senti venir ! Comme Lorraine Fouchet qui aime et réside dans cette île de Groix, on a envie de courir derrière ces souvenirs et de n'en retenir que les meilleurs. Mais le roman est là pour nous rappeler que la vie qui s'incarne dans ces murs tant aimés n'est pas que bonheurs, si pourtant, les familles qui les habitent sont souvent les plus solides des pépinières pour les vivre, les consolider ou les reconstruire.

UNE PHRASE

“ Elle descend rejoindre sa famille, emprunte cet escalier qu’elle connaît intimement. Elle l’a dévalé ivre de joie en robe de mariée, elle l’a emprunté durant ses grossesses, monté avec ses bébés dans ses bras. Elle l’a gravi, visage figé, sanglotant intérieurement le soir de l’enterrement de son mari. Elle a dit adieu à la maison, elle a survécu. Et la revoilà chez elle, de passage dans son ancien royaume telle une reine répudiée. “ P118

“ Alors il y a cela, cette partie d’échec qui doit être achevée, il est temps, enfin. Le genou de Noémie tressaute en battant la cadence, la bouche de Paul se crispe. Ils sont adultes, de force et de douleurs égales. La famille les observe sans piper mot. Ce qui va se jouer entre le père et la fille est abyssal, ce sera leur façon de conjurer le sort, d’effacer 20 ans d’une diagonale du fou ou d’une ruade de cavalier.” P 259

L'AUTEUR

Lorraine Fouchet est romancière. Mais attention, cette amoureuse de l'île de Groix - siège de nombreux de ses romans - petite fille et fille de résistants, a été d'abord médecin urgentiste, que bien des parisiens ont pu croiser, dans les années 80/90 (du siècle dernier),au SAMU, à Europ Assistance ou à SOS Médecins ! Elle a signé 23 romans entre 1990 et 2022, honorés par de nombreux prix, dont, parmi d'autres, Entre ciel et Lou, publié aux Éditions Héloïse d’Ormesson en 2016, prix Ouest, Prix Bretagne, prix Les Petits Mots des Libraires, reçus cette même année, et Livre de Poche, prix des Lecteurs U en 2017. Lorraine Fouchet est redevenue médecin pendant la crise sanitaire pour aider à la vaccination contre la Covid 19 !