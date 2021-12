"Une poussière dans l'âme", de Nen Terrien est à retrouver au Théâtre La Croisée des Chemins, à Paris.

Il y a ici comme un écho actualisé de quelque antique tragédie dans laquelle le modeste et sage Céleste ferait la synthèse entre le chœur et quelque demi-dieu descendu de l’Olympe pour observer et corriger l’étrange et vain remue-ménage des humains. Cet écho-là donne au spectacle une ambition (mais sans prétention) qu’il ne parvient pas vraiment à honorer et on le regrette.