"Une Bible" : chansons, descriptions, dialogues - découverte garantie à chaque chapitre !

La Bible, qu'elle soit hébraïque ou chrétienne, est le texte fondateur des monothéismes. Connue de tous, composée de milliers de textes de nature différente, lue, entendue, interprétée, de la naissance à la mort, elle est la matrice de milliards de croyants dans le monde. Mais combien l'ont réellement explorée, tout au moins, dans son intégralité ? De ses épisodes fondateurs, glorieux ou les plus sombres, de ses méandres aussi, Philippe Lechermeier comme auteur et Rebecca Dautremer, comme illustratrice, nous en propose une version "laïque", synthétique et simplifiée, modestement nommée Une bible. Hérésie ? Non, plutôt exercice de vulgarisation ou de transmission, à partir d'un beau texte qui reprend la trame de la "version originale", décomposé en Ancien et Nouveau Testament, et de chapitres choisis, de la Genèse à l'Exode, du Livre des Juges au Livre de l'Exil, de l'Homme Oiseau (L'Esprit saint) aux routes prises par les apôtres.

Dans ces pages, comme dans La Bible, avec des mots simples et poétiques, il est question de Dieu, d'Abraham, de David, d'Isaïe, de Moïse, de Sanson et Dalila, de Marie et Joseph, de Jésus, de Rois mages, de coq, de Mont des Oliviers, de résurrection et d'apôtres. A la juste image de son exergue - cette bible est (presque) composée comme un roman.