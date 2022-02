"Un visiteur inattendu" de Agatha Christie : un chef d'oeuvre de la reine du suspense

• Cette pièce, écrite en 1958 et traduite récemment, est pleine de suspense. L’histoire, apparemment simple au début, est en réalité compliquée : elle se dévoile peu à peu, et le spectateur va de découverte en découverte, jusqu’au coup de théâtre final.

• Le jeu des comédiens est remarquable : non seulement Sarah Biasini, mais tous les personnages sont remarquablement interprétés et crédibles. Ils sont pleins de nuances et ils reflètent bien la société du milieu du siècle, avec ses secrets et ses drames.

• La mise en scène est séduisante : on voit les personnages cernés successivement par leur disposition sur la scène.

• Les photos des uns et des autres, et en particulier de l’enfant renversé par la voiture du mari assassiné, renforcent la dimension dramatique de cette énigme.