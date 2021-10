"Squid Game" de Hwang Dong-hyeok : Mélodie mortelle en sous-sol

-La réalisation et la direction artistique sont à couper le souffle : un travail de très haute couture, tant dans la construction intelligente des scenarii que dans les décors, (lumière, couleurs), la progression toujours plus ardue de l’histoire et la musique. Si celles de Mozart et de Strauss accompagnent de façon rituelle le démarrage d’une nouvelle journée ou l’entrée vers un nouveau jeu, elles en deviennent terrifiantes car sont le signe anticipé d’un humour macabre sans cesse renouvelé ; et quel sadisme quand elles laissent la place aux comptines enfantines qui n’en sont pas moins effrayantes!

-Mise en scène brillante avec une structure aboutie lors du déplacement des différents personnages habillés de leurs uniformes respectifs (rouge pour les «accompagnateurs / soldats », bleu-gris pour les joueurs)

-Comme d’autres séries coréennes déjà chroniqués sur Culture tops ( Vagabond, Itaewon Class et Navirella) ce qui marque et qui est un trait de la fiction coréenne, c’est le temps laissé à l’installation de chacune des situations, sans jamais céder à la facilité; évitant raccourcis et ellipses, le temps devient un élément à part entière de la dramaturgie.

- Surtout regarder la version originale en coréen qui donne tout son sel à la série.