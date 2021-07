"Seul autour du monde sur un voilier de onze mètres"... et autres livres sur la mer : les exploits de quelques navigateurs fameux

Deux petits livres se complètent l’un l’autre, inséparables qu’il faut lire dans l’ordre : Le ciel et la mer de Sir Francis Chichester «l’inventeur» de la Transat en solitaire en 1960, après avoir été un superbe pilote aérien, avoir bourlingué dans tout le Pacifique. Il narre avec humour comment il est devenu un héros à l’âge de 11 ans et comment cette sensation ne l’a plus quitté. Un caractère de chien, un amour immodéré pour son Gypsy Moth II. Sa seconde tentative, 15 années plus tard où il réussit la traversée en 30 jours mais il n’est que second : un dénommé Eric Tabarly l’a précédé.

Le Tour du Monde de Pen Duick VI d’Eric Tabarly explique ce qui le relie à son illustre prédécesseur, leur passion commune, leur amour immodéré pour leur « merveilleuse machine ». Gagner en 1973 le Tour du Monde par les 3 Caps était, après la Transat, un exploit. Le récit connut un succès mondial et lança en Europe la « nouvelle vague » de la plaisance à voile. Ses Mémoires du Large sont un livre tardif, un an avant sa disparition en Mer d’Irlande en 1998, dans lequel il raconte son parcours depuis ses premières navigations avec son père à l’âge de 3 ans.

On trouve désormais facilement les récits d' Alain Colas, de Bernard Moitessier, l’aventure du mystérieux Manureva, la réédition de Victoire en solitaire de Tabarly, Tempêtes en Mers du Sud d’Eric Newby, et surtout le terrifiant Survivre de Dougal Robertson qui, en 1973 naviguait paisiblement en famille au large des Galapagos lorsque son schooner la Lucette fut dévasté et coulé en 10 minutes par une meute d’épaulards. Commence alors une odyssée de survie de 38 jours, sans cartes ni compas, à cinq sur un canot pneumatique, assaillis par la faim, la soif et l’épuisement, recueillis par un thonier japonais après avoir parcouru 290 milles.

Enfin, les superbes et déroutants (c’est le cas de le dire !) récits d’ Olivier de Kersauson : Tous les océans du Monde en 1997 et le plus récent Promenades en bords de mer et étonnements heureux.en 2016 où il évoque la grande Isabelle Autissier et où l’on plonge avec ravissement dans les eaux bleues des lagons.

Enfin, rendons hommage aux Dix-neuf hommes contre la mer, de Nordhoff et Hall, inlassables navigateurs des îles de la Société, auteurs des trois volumes consacrés à la Bounty ; ils ont narré, à partir des témoignages et récits des protagonistes, les 42 jours de traversée en chaloupe du Capitaine Blyth en octobre 1789. Récit sidérant s’il en est. Pas vraiment une régate !

N’oublions pas, un grand plaisancier-régatier Gustave Caillebotte, riche bourgeois industrieux, peintre longtemps méconnu, mécène des Impressionnistes, vainqueur de multiples compétitions entre 1880 et 1890. Il dessina et fit construire pas moins de 14 voiliers de course : les Condor, Cul blanc, Mouquette, et le plus beau, le dernier, le Mignon de 12 mètres sur lequel il n’eut pas le temps de naviguer (il est mort jeune). Son ami Pierre-Auguste Renoir fut son exécuteur testamentaire.

Ne pas manquer également d’admirer les TAAF (Terres Australes et Antarctiques Françaises) avec Jean-Luc Yvon, les périlleux voyages des Marion Dufresne de la Marine nationale chargés de les ravitailler. Les rotations de quatre semaines constituent une expérience unique, intense par sa beauté et son exceptionnelle utilité.