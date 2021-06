"Sauver la liberté d’expression" : une étude historique soignée, un panorama dénonçant les atteintes actuelles à cette liberté, mais… des solutions proposées trop timides

La recherche de la naissance de la liberté d’expression, d’abord liberté de conscience religieuse puis politique et enfin de parole.

Avec la référence passionnante aux écrits de John Lock et de sa " lettre sur la tolérance " ( 1689 ) qui serait, encore aujourd’hui, un catalogue parfait de ce qu’il faudrait faire pour sortir de la bêtise, de l’intolérance, de la méchanceté et de l’appel au meurtre qui sont le lot commun des média, anciens et nouveaux.

Et aussi à ceux de John Stuart Mill qui définit en 1859 la notion de « tort fait à autrui » qui devrait, encore de nos jours, être la seule justification de la limitation de la parole.

Car, si l’on y réfléchit, cette notion permettrait d’endiguer, avec la mise en jeu des responsabilités pénale et civile, tous les abus de parole, que ce soit le négationnisme, évidemment les insultes et autres violences, et encore le prosélytisme, l’embrigadement, les " fake news ", etc...

Pour Madame Conto-Sperber cependant, la mise en jeu de la responsabilité est insuffisante et il faudrait envisager des limites, cas par cas; mais, peut-on penser, ce serait ouvrir une boîte de Pandore d’où s’échapperaient tous les scandales, tous les abus, toutes les horreurs que la justice et les médiateurs de tout poil n’auraient plus les moyens d’arrêter.

Sans s’attarder sur des siècles de censure publique et totalitaire qui, jusqu’à nos jours, était celle qu’il fallait combattre en affrontant le pouvoir des rois et de l’Eglise, jusqu’au général De Gaulle, Madame Canto-Sperber fait revivre toutes les formes de la censure privée dont nous souffrons maintenant.

Outre la liberté de parole, la censure privée préventive et punitive - cela fait froid dans le dos - concerne aussi l’expression artistique : Polanski, Baltus, Charlie hebdo, après Flaubert et Baudelaire ( mais c’était au moins la justice qui les censurait ) et combien d’autres ?