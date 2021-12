• Une thématique ambitieuse et des chansons adaptées à tout âge. Une vraie réflexion à la portée des plus petits mais aussi des plus grands qui les accompagnent, servie par une écriture soignée, précise, ludique et pédagogique.

• Les personnages sont sympathiques. Les situations à travers une réalité dramatique, éveillent la sensibilité des jeunes spectateurs, titillent les plus grands et cela donne un voyage délicieux. C’est également un spectacle musical complété d’une vraie interactivité non intrusive menée par nos deux héros. Ombres chinoises, chansons, machines fantastiques, projections, tout est là pour nous emmener ailleurs, et y parvenir sans difficulté.

• Quand une salle remplie de petits et grands (le plus jeune avait trois ans) interagit avec enthousiasme, c’est que le pari est gagné. Dans une mise en scène intelligente et inventive, le comédien-auteur et sa partenaire entraînent leur public sans effort.