Plus de 200 chefs-d'oeuvre de l'histoire de la Bourgogne venus des musées d'Europe (peinture, sculpture, orfèvrerie, tapisserie, mobilier, livres, manuscrits et archives) sont réunis pour la première fois dans trois lieux emblématiques de Beaune, la Capitale des Vins de Bourgogne : les Hospices de Beaune, l'Hôtel des Ducs de Bourgogne et la Porte Marie de Bourgogne. Ces trois lieux peuvent être visités indifféremment.

Toutefois, par souci de chronologie historique, on conseillera l'ordre suivant : la Porte Marie de Bourgogne (la flamboyance de la Toison d'Or sous Philippe le Bon), les Hospices de Beaune avec son musée de l'Hôtel-Dieu ( la carrière du chancelier Rolin et son Hôpital des Pôvres) et l'Hôtel des Ducs de Bourgogne (ancien musée du vin et ancien Parlement de Bourgogne au cœur de l'épopée guerrière et du règne de Charles le Téméraire).

Autour du célèbre polyptyque du Jugement dernier de Rogier Van der Weyden, des trésors internationaux sont exposés dans une scénographie qui permet de créer des résonances nouvelles autant en peinture qu’en sculpture. On y découvre la place centrale de l’art dans le rayonnement de la cour de Bourgogne et comment celle-ci devint un foyer artistique sans égal.