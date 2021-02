"Pacific Palace", le Spirou de Christian Durieux : un groom inattendu

SPIROU : ce personnage de groom, créé par Rob-Vel à la fin des années 30, s’est imposé dans l’imaginaire des enfants belges et français comme l’inlassable globe-trotter et concurrent graphique de l’autre héros de l’époque, le non moins célèbre Tintin. Une des grandes différences entre les deux est que, si Hergé a toujours été le seul et unique créateur et dessinateur des aventures de Tintin, Spirou, lui, a été balloté entre différents auteurs au gré des hasards de l’histoire et de la volonté des Editions Dupuis. La série Spirou compte 55 albums, dont les auteurs les plus marquants sont Franquin, Fournier, ou encore Tom & Janry. Parallèlement, Dupuis a créé une collection « Le Spirou de … » qui permet à d’autres auteurs d’imaginer des histoires de notre groom.

Le Spirou de Christian Durieux est le dernier né de cette collection, et c’est une très jolie réussite.

L’histoire prend place dans un de ces grands hôtels au charme désuet, comme il y en avait tant au siècle dernier dans les villes thermales. On pense immédiatement à une ville comme Evian, dont le nom complet, Evian-les-Bains, évoque bien ces ambiances de villes d’eau entre lac et montagne. L’hôtel en question, le Pacific Palace, va se transformer l’espace de quelques jours en camps retranché pour recevoir un hôte très encombrant, dictateur déchu d’un petit pays d’Europe de l’Est, Iliex Korda. Vidé de sa clientèle habituelle, l’hôtel ne compte plus dans ses occupants, que la famille du dictateur ainsi que les membres d’un personnel restreint au minimum. Parmi ces membres du personnel, on compte deux grooms : Spirou, forcément, mais aussi Fantasio, sans emploi après la faillite du journal qui l’employait, et que Spirou a fait embaucher à l’hôtel pour lui donner un coup de main.

Pendant trois jours, ce petit monde va vivre un huis-clos oppressant. Trois jours, c’est le temps que s’est donné le gouvernement français pour tenter de trouver une solution à cette situation compliquée : comment se débarrasser honorablement de cet encombrant dictateur ? Trois jours, c’est le temps que durera l’improbable histoire d’amour entre Spirou et Elena, la fille du dictateur. Trois jours, ce sera le temps que mettra Fantasio, sa fibre journalistique ressurgissant, à dénouer les fils de cette intrigue politique. Du moins le croira-t-il …