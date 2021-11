"Où vivaient les gens heureux" de Joyce Maynard : Portrait de femme, le rêve d’un bonheur familial qui s’avère impossible... un roman très actuel

Ce livre est tout d’abord l’histoire d’une mère.

Eleanor revient dans la maison familiale, après une longue absence. Elle se souvient et nous entraîne dans son histoire des années 1970 à nos jours.

Enfant peu considérée par ses parents alcooliques, elle les perd à l’adolescence dans un accident de voiture. A la suite d’un choc qui la laisse encore plus seule, elle se lance, vers l’âge de 20 ans, dans une série de livres pour enfants qu’elle illustre également. Assurée de son succès, elle décide de se trouver une famille, de se trouver un foyer. Cela commence par l’achat d’une ferme dans le New Hampshire, en pleine campagne. Avec beaucoup d’énergie, Eleanor retape cette ferme et c’est là qu’elle va faire la connaissance de son mari, Cam, beau jeune homme, artisan ébéniste. De ce grand amour, naîtront 3 enfants, 2 filles et 1 garçon.

S’ensuit le récit du quotidien de ce couple, avec les enfants, les amis. Un quotidien somme toute qui pourrait paraître banal avec ses joies, ses soucis financiers, ses petits accidents ! Mais ce quotidien, Eleanor le vit difficilement tant elle poursuit son but : réussir son rôle de mère. Certes, il lui faut subvenir aux besoins financiers du ménage grâce à son travail d’illustratrice (Cam, en effet, est plutôt léger quant aux problèmes d’argent et de factures) ; mais Eleanor veut tout bien faire : de beaux gâteaux, surveiller la vie scolaire… A trop vouloir être perfectionniste, elle crée une certaine distance avec ses enfants attirés par le côté insouciant et imaginatif de leur père. Elle en oublie de prendre le temps pour elle, pour être épouse. Toute cette vie qu’elle « veut » construire va voler en éclats à la suite d’un terrible accident.

Dans une seconde partie, Eleanor conte la vie familiale qui se délite ; toujours occupée à gérer le ménage, les soucis, elle s’oubliera dans son chagrin, oubliant d’aller vers les autres. Cam lui apprendra qu’il en aime une autre. Elle ne peut pardonner, ce sera le divorce et ses difficultés. Cam garde la ferme ( son rêve à elle) se construisant une vie nouvelle. Eleanor se replie dans une solitude, dans son travail (il faut bien entretenir les enfants) et se montrera si amère que les enfants préféreront vivre avec leur père à la FERME, leur maison !

Et le livre se termine là où il a commencé. Le retour d’Eleanor dans sa maison lors d’un évènement familial, près du frêne, cet arbre qui symbolisait sa notion du bonheur familial.