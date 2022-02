- Le personnage du père de Louise est odieux. C'est un imbuvable histrion pour qui seul le paraître compte avec son lot de fausses relations utiles. Arriver en trois pages seulement à nous faire détester un des personnages majeurs du roman est un exploit. Cette outre de vantardise est décrite avec une minutie d'entomologiste. D'ailleurs, aucun des protagonistes-clés de ce livre n'est épargné par l'auteur qui a un sens aigü de la critique vacharde bourrée d'humour. Mieux vaut être dans son camp qu'en face !

- Le jeune aristocrate venu soigner un chagrin d'amour dans son fief et qui s'éprend de Louise est très sympathique dans son absence totale de conformisme et a une attitude qui dénote une sincérité confondante dans ce milieu hypocrite en diable.

- Cet ouvrage est, en fait, une étude de mœurs, notamment celle des notables provinciaux qui affublent leurs enfants de prénoms doubles improbables pour faire genre. Les parisiens en goguette en Bretagne, avec leurs clichés snobinards et bling-bling, valent leur pesant d'or.

- Il est amusant de constater que dans ce roman intitulé "On ne parle plus d'amour", on en traite à chaque chapître et que cette "préoccupation de petits-bourgeois" interpellent les personnages en permanence.

- Un instant de pur bonheur : la discussion d'Olivier Lemarié avec son comptable qui le remet à sa place de bambocheur ruiné avec des phrases assassines et formidablement pertinentes.

- L'écriture et le style enlevé de l'auteur sont, comme d'habitude, remarquables et permettent une lecture fluide et très agréable de l'ouvrage.