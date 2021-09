"Occident" : coup de poing sur le couple !

EN DEUX MOTS

Une farce tragique se déroule sous nos yeux, qui bascule entre rire et violence.

Tous les maux de notre société en mal de communication sont exposés à nu dans une langue parfaitement ciselée. On y entend toutes ces petites lâchetés qui nous irritent et nous laissent parfois perdus dans nos fondamentaux. Tout est provocation, affrontement, dans un dispositif ingénieux d’un ring qui représente cet appartement où le couple se déchire et tente de s’aimer en désespoir de cause.

Un humour féroce et une magnifique direction d’acteurs offrent aux deux interprètes l’occasion de nous éblouir dans une interprétation parfaite.

Ça grince, ça étrille les oreilles, ça surprend. Une belle découverte à faire dans cette rentrée.