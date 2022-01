Le débat sur le Mix énergétique, pour la France comme pour l'Europe, est placé devant une série de contraintes voire de contradictions. Les contraintes sont celles de la nécessaire diminution des émissions de carbone pour produire de l'énergie - de l'électricité en particulier, de l'utilisation des sources de production les plus performantes en terme de coûts d'exploitation, de bilan carbone et de rendement, de la nécessité d'un "Mix", c'est-à-dire d'un ensemble de moyens qui contribuent, chacun à leur place et de façon coordonnée, à la satisfaction des besoins domestiques et industriels actuels et futurs.

Ce débat met en jeu les Energies Non Renouvelables "pilotables" (centrales au gaz, au charbon, au fioul, nucléaires, hydroélectriques…) et les Energies Renouvelables "intermittentes" (dépendant des conditions climatiques) et non pilotables (il y a du vent ou du soleil, ou il n'y en a pas !). Les contradictions, ce sont celles des besoins de production confrontés aux moyens disponibles et aux arbitrages économiques, politiques, voire idéologiques. Au centre du débat : l'énergie nucléaire en France et dans le monde, à l'aune des décisions européennes de décroissance voire d'arrêt de ce moyen de production d'électricité.

Pierre Audigier, expert en la matière, alimente ce débat de faits et de chiffres. Son essai se décompose en un plaidoyer pour la rationalité du maintien du nucléaire dans le mix (la seule source de production d'énergie décarbonée et pilotable actuelle), avec nombreux exemples et chiffres à l'appui. Originalité de l'ouvrage : les annexes sont bien plus nombreuses que l'argumentaire, qui évoquent de nombreuses questions objectives, subjectives, politiques et géopolitiques sur l'industrie nucléaire civile depuis 60 ans.