"Nautilus, tome 1 : le théâtre des ombres" : Quand Rudyard Kipling et Jules Vernes rencontrent Blueberry et Lester Cockney !

Ce récit d’aventure mené tambour battant au cœur de l’Asie Centrale repose sur trois jolies trouvailles.

Première trouvaille : faire du sous-marin mythique inventé par Jules Vernes à la fois le titre de cette nouvelle série et son personnage principal, tout en ne le faisant apparaître que très brièvement dans le prologue et à la dernière page de l’album. Celui-ci est donc porté par une double tension : celle née des aventures de Kim, et celle liée à l’attente de l’apparition du plus célèbre des sous-marins.

Deuxième trouvaille : faire se rencontrer les univers de deux auteurs géniaux, Rudyard Kipling et Jules Vernes, souvent catalogués à tort et de façon un peu condescendante d’auteurs pour enfants. Ce télescopage scénaristique en forme d’hommage se fait par l’intermédiaire de deux personnages emblématiques de leurs œuvres, tous deux originaires d’Inde, dont les auteurs prennent un savoureux plaisir à imaginer les nouvelles aventures : Kim et le Capitaine Nemo. Procéder ainsi permet également aux auteurs d’introduire en creux une réflexion sur les prémices de l’indépendance du continent indien.

Troisième trouvaille : assumer de recourir à des « classiques » scénaristiques en les modernisant par le rythme du scenario de Mathieu Mariolle et l’énergie du dessin de Guénaël Grabowski : héros sans peur et sans reproche qui seul peut « sauver le monde » mais que tout accuse et qui se retrouve « seul contre tous » ; son ennemi juré qui sous couvert de rendre la justice fera tout pour assouvir une vengeance personnelle ; surenchère romanesque des situations auxquelles est confronté le héros et dont il se sort toujours avec brio…