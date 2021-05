"Monarca" de Diego Gutierrez : la mafia au pays de l’agave

A l’occasion du retour d’Ana Maria Carranza, qui avait fui le Mexique et sa famille 20 ans auparavant, on découvre et sa famille et son « univers impitoyable ».

C’est Fausto, le patriarche, qui lui demande de revenir pour la nommer présidente du groupe familial, mettant de ce fait hors champ ses 2 fils, Joaquin et Andres ; son objectif affiché : « nettoyer » l’entreprise des divers pouvoirs qui l’empoisonnent.

Seulement…Fausto va disparaître et son projet avec lui ; on se retrouve en plein Shakespeare du roi Lear à Richard III ! Ana-Maria au caractère trempé et volontaire va faire face à une mère qui ne jure que par son fils Joaquin ; vous voilà, spectateur, entré dans une toile d’araignée aux fils entremêlés, et entraîné sur un chemin jalonné d’embûches, dans une lutte féroce et sans concession…