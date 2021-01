"Michel Vaillant, Tome 1 : Le Grand Défi" : Jean Graton, une place à part au paradis des pilotes

Dès cette 1ère aventure, Jean Graton fait preuve d’une maturité étonnante dans ses dessins. Alors que tant d’auteurs contemporains mettent quelques albums pour stabiliser leurs personnages et leur maîtrise des décors (on pense par exemple à Buck Danny ou Lucky Luke), ici, tout est parfait, ou presque, dès le 1er album. Bien sûr, sa restitution des courses automobiles est ce qui fait le mieux éclater son talent. A partir d’un trait classique, très école belge de cette époque, son coup de crayon va donner au récit un rythme incroyable et il se permet même quelques audaces graphiques. Je vous recommande, dans cette première aventure, la pleine page sur le départ des 24 heures du Mans, une pure merveille.

Jean Graton est aussi un formidable raconteur d’histoires, qui savait vous donner l’envie de tourner la page pour connaître la suite de l’intrigue. Cette maîtrise du scénario, on peut supposer sans trop de risque de se tromper qu’il l’a acquise pendant les presque 10 années qu’il a consacré à illustrer la série des Belles Histoires de l’Oncle Paul. L’Oncle Paul était un personnage emblématique du journal de Spirou. C’était l’oncle que tous les enfants rêvaient d’avoir. En quatre pages, il racontait des anecdotes historiques, mettant le plus souvent en valeur des actes d’héroïsme ou de grandes découvertes scientifiques. La série se voulait éducative, porteuse de valeurs morales fortes, ce qui était une marque omniprésente de la Bande Dessinée de cette période d’après-guerre. Et c’est à Jean Graton qu’on confia l’illustration de ces récits. Lorsqu’on n’a que quatre pages pour installer une histoire, on apprend à maîtriser le rythme de son dessin et à supprimer tout le superflu.

Ce sont les histoires de l’Oncle Paul qui ont permis la naissance de Michel Vaillant. En 1951, lorsqu’il dessine sa première histoire de l’Oncle Paul, Jean Graton est encore un novice en Bande Dessinée. Sept ans plus tard, il aura acquis suffisamment d’expérience pour imaginer sa grande œuvre. Michel Vaillant allait pouvoir naître, au prix, tout de même, d’un crime de lèse-majesté, passer du Journal de Spirou à celui de Tintin. Une véritable trahison, dans le contexte de rivalité très forte à cette époque entre les deux maisons.