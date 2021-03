"Mémoires d’un juge trop indépendant" de Renaud van Ruymbeke : un livre et une expérience très intéressants

Il est regrettable que, tout en affirmant son indépendance face aux médias, l’auteur ne cite, pour justifier de faits présentés comme avérés, que les organes de Presse les plus engagés à gauche, comme le Monde et Mediapart, qui sont, tout au long du livre, ses seules références.

Tout en dénonçant justement les pressions exercées sur le juge d’instruction par les pouvoirs politiques, la hiérarchie (agissant pour les premiers), Monsieur Van Ruymbeke ne dénonce pas celles des journalistes beaucoup trop proches des juges, ni les scandaleuses violations renouvelées du secret de l’instruction ni, non plus, l’influence de leur milieu social, de leurs opinions personnelles et de leur sentiment de toute puissance.

Il ne s’interroge pas non plus sur l’opportunité des poursuites lorsqu’elles sont sans intérêt ou superfétatoires.

Et ce, alors que le manque de moyens de la justice, toujours avancé, n’empêche pas le juge de voyager dans le monde entier et d’être à l’origine de procédures à rallonges, avec des procédures d’appel, longues et coûteuses, quasi systématiques.

On le voit, par exemple, dans l’affaire du casino de Trouville regretter de ne pouvoir instruire sur le caractère de faux de l’acte de vente alors que la dissimulation partielle du prix a déjà été lourdement sanctionnée par une amende fiscale et douanière.

De la même manière, l’auteur qui dénonce justement les pressions du pouvoir politique sur la justice ne s’interroge pas sur les pressions, les exagérations et les abus que celle-ci se permet contre certains acteurs politiques, allant jusqu’à mettre en péril l’équilibre des pouvoirs dont il défend pourtant le principe, dans le premier cas.

Et dans les affaires de commissions occultes dans les contrats internationaux, pourquoi le juge d’instruction français ne s’interrogerait- il pas sur l’opportunité de poursuites contre des entreprises françaises alors qu’elles vont à l’encontre des intérêts du pays, ce que tous les autres défendent avant tout ?