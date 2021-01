"Ma Dernière séance, Marielle, Broca & Belmondo" de Thomas Morales : Panache, Liberté, Talent (des acteurs et de l’auteur), tout pour plaire aux amoureux du cinéma à la papa

Marielle, Broca, Belmondo. Un sacré trio réuni par un même amour pour la liberté ! Liberté du ton, liberté des mots (merci Audiard), liberté des mœurs. Combien de leurs films, s’interroge Morales, vaudraient aujourd’hui à leurs auteurs ou à leurs interprètes la correctionnelle et la haine sur ces réseaux qui n’ont de sociaux que le nom ?

Marielle ouvre magistralement le bal avec sa centaine de films au compteur. « De l’exceptionnel en service commandé, écrit Morales. Une façon bien à lui de peser les mots, lourds et pénétrants, comme deux corps qui s’enlacent au creux de la nuit » ; un funambule voguant « entre introspection et ridicule, entre grandiloquence et détachement. Un chevalier Bayard en slip de bain » ; « un acteur bucolique dans le sens où son verbe vous fouettait le visage, comme lorsqu’on avance dans les hautes fougères, qu’on tente de se frayer un chemin dans l’inconnu » ; un comédien capable « de transcender un navet en spectacle d’art et d’essai ». « Les cons splendides et dérisoires lui doivent beaucoup. Il aura toute sa carrière magnifié la médiocrité ».

Suivent Broca et sa trentaine de longs métrages (dont Cartouche, L’Homme de Rio, Le Cavaleur, Tendre poulet, Le Magnifique, L’Incorrigible, Le Diable par la queue, Les Caprices de Marie, On a volé la cuisse de Jupiter). Broca, l’aristocrate moraliste et libertin qui, feignant la décontraction, sait apprivoiser le désespoir. Son cinéma est un antidote à la vulgarité et à la veulerie. Broca célèbre la fougue, l’audace et la bravoure. Il « déniche le panache dans le dérisoire. L’éclat dans l’infini petit. » Thomas Morales y a trouvé, adolescent, ses modèles masculins. Broca, écrit-il, « a hissé les ambitions des hommes de ma génération ». Et lui devrait-il d’avoir choisi la profession « précaire et dépressive d’écrivain » après avoir vu Le Magnifique ?

Belmondo enfin, célébré par petites touches en 50 films choisis pour beaucoup en raison de la place qu’ils occupent dans la mémoire de Morales et du rôle qu’ils ont pu parfois tenir dans sa vie sentimentale.