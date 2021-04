"Les soixante-quinze feuillets", de Marcel Proust : 1er avril 2021 ? Une seconde naissance pour Marcel Proust… Des inédits très attendus

Les écrits sur Proust, son œuvre, ses cheminements, sa personnalité, tout semble avoir déjà été dit, écrit et pensé sur l’un des auteurs français les plus célèbres du monde. Le mythe se poursuit avec la parution de ces textes datant de 1908 qui n’ont jamais été publiés. Les soixante-quinze feuillets sont l’adrénaline qui habitent l’homme de Combray. Le magnifique éditeur que fut Bernard de Fallois, décédé en 2018, est celui grâce auquel ces textes inédits nous sont parvenus. Au-delà d’eux la volonté, les talents conjugués de Jean-Yves Tadié et de Nathalie Mauriac permettent aux lecteurs de goûter à la saveur d’un cru inconnu. Pourquoi et comment une œuvre s’écrit-elle ? D’où viennent les mots, les souvenirs, les images qui, ligne après ligne, dessinent une histoire qui sait comment nous subjuguer ? Le plus singulier dans cet ouvrage est qu’il nous livre un Proust de trente-sept ans doutant encore de lui-même malgré sa renommée : comment faire d’un roman, une odyssée ?

Comment créer un texte à nul autre pareil ? Derrière son ambition, la grande ombre de son travail d'orfèvre des mots et des idées nous dévoile l’architecte qu’il fut tout au long de sa vie. Dans cette ultime résurrection, Proust est à la fois le patient et le psychiatre. La formidable énergie narrative, nous en percevons les spasmes avant même que l’intrigue ait pris son envol.