"Les secrets de la mer" de Dominique Le Brun : un parcours "découverte" bien pensé et passionnant

Le premier intérêt de cet essai est de nous proposer un voyage qui couvre tous les domaines : les légendes, les faits religieux, la conquête des océans depuis l'antiquité, les expéditions heureuses ou malheureuses, les phénomènes curieux ou apparemment inexpliqués, les superstitions… Chaque thème fait la part, dans l'explication de ces secrets, du vrai et du faux, de la réalité et des légendes, ou encore de la vérité et du mensonge ; la mer et les terres découvertes au fil des siècles ont fait l'objet de beaucoup de "fake news" pour protéger des intérêts politiques et commerciaux.

Dominique Le Brun aborde aussi dans cet ouvrage quelques légendes portées par la littérature ou le cinéma , comme l'existence de la baleine (un cachalot pour les intimes) Moby Dick, de la révolte des marins du Bounty ou des pirates des Caraïbes.

Et ce n'est pas la moindre de ses qualités que de proposer des explications claires et accessibles à tous ; il révèle un certain nombre de secrets issus d'archives récemment déclassifiées ou d'une réinterprétation des faits au regard des connaissances scientifiques les plus récentes.