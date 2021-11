"Les mots du Chat" : Le verbe de Geluck sans Le Chat, ça ne vole pas haut (bien que…) mais ça fait du bien quand même

Le Chat, c'est un personnage ! Son géniteur, Philippe Geluck, serait presque un philosophe ! Les mots du chat révèlent peut être plus que ses 23 tomes de bandes dessinées, l'absurdité et la relativité de nos conventions, de nos représentations, de nos certitudes. Et il en sort de vraies questions existentielles comme "Peut-on être imbu de quelqu'un d'autre que de soi-même" ou "l'infiniment petit, c'est juste un poil plus grand que rien." Il y a du Raymond Devos et du Pierre Desproges dans cet humour parfois grinçant, fait d'images et de mots. Considérons ces Mots du Chat comme l'occasion d'un bon moment de détente … mais aussi de gymnastique intellectuelle !