"Les militants du djihad, portrait d'une génération" de Hakim El Karoui et Benjamin Hodayé : le Djihadisme sans fantasmes, excellent pour la lucidité

• La base de données sur laquelle s’appuie l’ouvrage et l’analyse statistique sont très sérieuses, il y a un réel effort des auteurs pour ne pas être victimes de biais et de ne surtout pas réduire le djihadisme à un déterminisme social et culturel voire cultuel.

• Le djihadisme est d’emblée défini comme un militantisme violent, non réductible au terrorisme (le djihad est littéralement une « lutte », la guerre dite sainte en est une facette, le terrorisme une autre) qui apparaît lorsqu’un certain nombre de facteurs sont réunis : fragilité sociale, porosité aux discours fondamentalistes, influence d’un meneur sur des groupes sensibles déjà enclins à être violents. Mais cette description de l’apparition du phénomène est surtout valable pour la France ou la Belgique car le livre montre qu’en Angleterre notamment, pays dans lequel le djihadisme se développe au sein de milieux aisés et cultivés de la communauté musulmane, il n’y pratiquement aucun converti parmi ceux qui se nomment eux-mêmes moudjahidin, contrairement à ce que l’on peut observer sur notre sol.

• La fin du livre propose un début de solution pour endiguer ce phénomène à la racine, même si les auteurs ne revendiquent à aucun moment que leur ouvrage ait pour projet d’apporter quelque solution que ce soit. Pourtant ils mettent en avant l’idée cruciale, qu’avant que les jeunes esprits ( car la plupart d’entre eux sont jeunes, pas tous, mais l’écrasante majorité ) ne soient embrigadés, nous devons, nous citoyens, pas seulement au sein de la communauté musulmane qui porte une part de responsabilité, mais dans les écoles, à la télévision, sur les réseaux sociaux, bref dans tout l’espace public, retrouver l’esprit cartésien : celui du doute ! Et s’il y a bien une chose que n’ont pas les fondamentalistes qui sont, dans l’immense majorité des cas le terreau du djihadisme, c’est le moindre doute sur le bien-fondé de leur interprétation de la foi et sur le bien-fondé, encore une fois, de leur action sanglante. Pour sortir de cet endoctrinement malsain, ils doivent comprendre que l’absolutisme des idées est une impasse, intellectuelle, spirituelle, sociale et sociétale. Nous avons tous, sur ce point, une part de responsabilité, les pratiquants du culte musulman, bien évidemment, sans oublier aussi l’Etat qui, selon les auteurs, sous couvert de laïcité, en France, ne va pas assez au cœur du débat idéologique pour contrer la propagande de cette version violente du Salafisme.