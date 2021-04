"Les heures suspendues selon Hopper" de Catherine Guennec : Edward Hopper, son histoire d’amour (et de haine) illustrée par l’un de ses chefs-d’œuvre

Un retournement de situation qui démarre par un coup de foudre entre le peintre Edward Hopper (1882-1967) et celle qu’il choisira comme femme, Jo, alias Joséphine. Le bonheur total s’installe entre le peintre protestant, mystérieux géant introverti et dépressif et sa femme qui écrit dans son journal intime « j’ai cru en lui dès le premier jour et je me suis donnée corps et âme à sa peinture et à ce grand escogriffe, taiseux et irritable, si exaspérant parfois. Je suis devenue sa femme, son assistante, sa diariste, sa manageuse, sa servante, son antidépresseur et son poison, sa sparring-partner et sa mégère domestique, son chien de garde. »

Contrairement à ce qu’elle et lui avaient espéré, l’un et l’autre deviendront les seuls passagers d’un radeau de la méduse chahuté par les tempêtes : le navire conjugal.