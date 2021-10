"Le Voyant d'Etampes" d'Abel Quentin : L’art d’éveiller les consciences avec humour

L’heure de la retraite a sonné pour Jean Roscoff, professeur d’histoire sans ambition et peu écouté pendant trente-cinq ans à l’université. Désoeuvré et seul depuis que sa femme l’a quitté, il se laisse aller à ses mauvais penchants : mollesse, paresse, ivresse. Il se voit comme un raté dans le regard impitoyable de la compagne de sa fille « éveillée, conscientisée », alors qu’il idéalise ses années de militantisme au sein de SOS Racisme dans les années 1980.

Cependant, comme ranimé par un sursaut, il se ressaisit et reprend un projet ébauché quarante ans plus tôt, la biographie d’un poète américain noir méconnu, venu en France pour fuir le maccarthysme dans les années 1950. Sa fille lui déniche un petit éditeur, le livre sort dans l’indifférence générale … Mais un blogueur réagit, il lui reproche de ne pas avoir assez insisté sur l’identité noire du poète, le voilà accusé de racisme, lui qui l’a tant combattu. La polémique enfle, tout en le laissant abasourdi par cette cabale atroce et injuste. Les réseaux sociaux et les journaux se déchaînent en meute contre lui. Insulté, calomnié, attaqué jusqu’à son domicile, il devient infréquentable. Lâché par tous, il doit même quitter Paris …