"Le dernier été en ville" de Gianfranco Calligarich : une superbe errance dans la Rome des années 60.

Le soir de ses trente ans, Leo Gazzarra rencontre Arianna, une beauté évanescente au corps trop frêle et aux yeux trop grands.

Leo est un lettré sans ambition qui vit, quand il y pense, de petits boulots d’édition dans une Rome somptueuse et décadente où il traîne sa « vie à la manque » au milieu d’amis superficiels et fiers d’eux, drôles de gens qui « passent leur temps à essayer de se quitter, terrorisés à l’idée d’y parvenir ».

Les amours de Leo et Arianna vont durer un an, un an de baisers légers et d’actes manqués, de rires partagés et de déceptions surmontées, de virées burlesques et de cuites massives, un an de mélancolie lumineuse et de désenchantement désinvolte avant ce « dernier été en ville » qui fera prendre conscience à Leo qu’il est temps de « mettre les voiles ».