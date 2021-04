"Le dernier bain de Gustave Flaubert" de Régis Jauffret : il fallait oser.

Régis Jauffret est un auteur français auteur d’une vingtaine de romans et récits, de nouvelles et microfictions et d’une pièce de théâtre. Ces microfictions, pierre angulaire et fil conducteur de son œuvre, racontent en de très courtes scènes un nombre infini de destins, le plus souvent sur un ton cynique et désabusé, marqués par “ les souffrances, humiliations, les rapports de domination et les désirs refoulés”.

Dans une toute autre veine, ce texte lorgne plutôt du côté du récit halluciné d’aventures autobiographiques.