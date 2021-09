"Le bureau des affaires occultes" de Eric Fouassier : avec un fond historique et sur les traces de Vidocq, un policier aux méthodes originales

“Le troisième personnage, lui, se tenait en retrait. Un homme en habit noir, avec cape et chapeau haut de forme. Il ne prenait aucune part à la conversation et semblait s’en désintéresser, comme s’il se trouvait plongé dans de lointaines pensées. Pourtant, lorsque sa compagne lui adressa un signe discret après avoir donné sa main à baiser au Docteur Tussaud, il réagit immédiatement et la devança dans l’escalier. Mais il s’exécuta d’une démarche singulière, à la fois raide et saccadée. Sa façon d’aider la femme à s’installer dans le tilbury semblait tout aussi malhabile et hésitante. Puis il contourna lentement la voiture pour venir prendre place à ses côtés. L’espace d’un moment, lorsqu’il se pencha pour desserrer le frein et attraper les rênes, son visage se tourna du côté de Valentin. L’inspecteur reçut alors un véritable choc. Il comprit aussitôt pourquoi l’inconnu lui avait paru si emprunté. Ses yeux écarquillés présentaient une étrange fixité, presque dérangeante, on aurait dit le regard absent d’un dormeur éveillé.”