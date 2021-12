Le Général Vincent Lanata, ancien chef d’état-major de l’Armée de l’Air, s’est aussi fait remarquer par ses talents d’auteur féru d’histoire. En témoignent ses publications les plus récentes, Trajectoires (Scudo Editions) où il relate les chemins de sa vie extraordinaire à plus d’un titre, et Les jours de Mai qui ont fait l’histoire de France (Odile Jacob) dans lequel il apporte ses éclairages sur cette étrange profusion d’événements historiques émaillant précisément ce « joli mois de Mai ».

Aussi rien de surprenant si, dans son nouvel essai, il récidive, innovant toutefois puisqu’il choisit la fiction comme nouveau mode d’expression. Au service de l’imaginaire de ses fidèles ou nouveaux lecteurs, il se projette dans ce roman en Mai 2042, quelque part en Corse…au moment où la France, à la suite de bouleversements politiques, est depuis plus de dix années devenue une République Islamiste, la charia est appliquée avec rigueur, lui faisant tourner le dos à la civilisation judéo-chrétienne dans laquelle s’était inscrite son histoire depuis plusieurs millénaires…

Mais là s’arrête toute forme de fatalisme car -nouveau clin d’œil à l’histoire- les convictions profondes de l’auteur le portent plutôt à imaginer que, au final, « des hommes et des femmes de toutes confessions, courageux et entreprenants, n’hésiteraient pas à mettre leur vie au bout de leur combat et iraient par des voies les plus légales et après bien des péripéties, remettre la France dans le lit de son Histoire, comme Nation démocratique et attachée à la laïcité. » « La Reconquista » d’une civilisation perdue se serait alors mise en marche comme celle conduite par les rois catholiques contre les envahisseurs musulmans au XVe siècle.