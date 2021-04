"La Fortune des Winczlav, Tome 1 : Vanko 1848" : Winch avant Largo

Van Hamme est un scénariste très efficace. Quand il vous entraîne dans une histoire, il ne vous lâche plus, et vous n’avez qu’une envie, c’est de tourner chaque page de l’album pour connaître la suite qu’il a imaginée. Avec quelques réserves, cette recette fonctionne encore ici. On suit Vanko dans sa destinée maudite, mais flamboyante, et l’on voit émerger chez ses héritiers les gènes de la recherche de puissance et de l’amour de

l’argent qui feront la renommée des futurs Winch. La construction du scénario est très originale, car l’histoire se déroule en continuité apparente, alors qu’elle s’étale en fait sur une quarantaine d’années. D’une case à l’autre, il peut se passer 4 ou 5 ans sans que cela soit mentionné, mais vous le découvrez parce qu’un enfant grandit ou qu’un personnage disparaît.

Le dessin de Berthet est superbe, ce qui, de mon point de vue, est un pléonasme, car je voue une grande admiration pour ce dessinateur depuis sa première série, au début des années 80, le Marchand d’idées (avec Cossu au scénario, 4 tomes chez Glénat). Son trait est d’une grande simplicité, et il créée une ambiance et des émotions avec fluidité et dépouillement. Ses personnages féminins sont très séduisants, un héritage de son travail sur la série des Pin-Up avec Yann au scénario (10 albums parus chez Dargaud), et expriment toujours beaucoup de force et de sensualité. Ses décors sont soignés, sans jamais être surchargés, et restituent à merveille le contexte historique de cette jeune Amérique.

