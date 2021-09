"La femme et l’oiseau" d’Isabelle Sorente : envoûtante et mystérieuse, une belle histoire de transmission et de résilience

- Elisabeth (p.164) :

"Elisabeth regarda l'heure. Elle pensa aux automates de la cathédrale. Dong. Dong. Dong. L'homme dans la force de l'âge passait devant la mort. Et la femme, où était elle? Dissimulée quelque part ? Déjà morte ?

Dong. Dong. Dong. A quoi bon perdre du temps. Elle décide de dire la vérité à sa fille. Elisabeth parla de sa fatigue à Vina. Elle n'employa pas le mot de burn out qu'elle trouvait à la fois effrayant et imprécis, mais pour expliquer ce que c'était, elle lui dit ce que ce n'était pas. Ce n'était pas une grosse fatigue qui passait après une bonne sieste. Après un week end de repos. Après une semaine de vacances. Un bouleversement, voilà ce que c'était. Quelque chose qui remettait en cause ses habitudes. ".

- Thomas à Vina (p.233) :

"Pour que ton champ de vision s'élargisse, il y a une frontière à passer et que ce soit une barrière, un péage ou un fleuve, pour passer la frontière, il faut payer quelque chose. C'est comme ça depuis toujours.

- Donc je suis en train d'arriver au péage ?

- Oui.

- OK.

- Quoi OK ?

- Je veux passer cette frontière. Je n'appellerai pas ma mère. Je vais lui faire confiance.

[…]

- Comment peut-on être sûr que les preuves d'amour silencieuses arrivent à leur destinataire ?

Thomas frémit.

- Personne ne peut en être sûr. C'est pour ça que c'est une frontière. Et c'est pour ça que ça vaut la peine."

- Thomas (p.280) :

" D'abord il ne vit rien. Puis soudain il le vit traversant la clairière.

Le gerfaut.

Le grand rapace aux rémiges mouchetées qui l'avait choisi neuf mois plus tôt. […] Il le suivit du regard aussi loin qu'il put jusqu'à ce qu'il semble plonger entre les arbres, alors il baissa les yeux.

L'oiseau s'était changé en femme.

Elle aussi avait suivi l'oiseau des yeux, les baissant en même temps que lui. Pour elle, le faucon venait de se transformer en homme. "