Karine Tuil nous emmène à la fois dans les arcanes de l’antiterrorisme et dans les tréfonds de l’âme humaine. Le déroulement des interrogatoires est précis et sans fioritures, les sentiments de l’entourage du prévenu et des juges sont pertinents. Les doutes qui assaillent les juges nous font voir à quel point la décision est difficile et toujours faite en leur âme et conscience, sachant qu’ils risquent de libérer un tueur potentiel. A cela s’ajoutent les doutes d’Alma quant à sa situation personnelle: doit-elle suivre son cœur ou choisir la sécurité d’un mariage qui se délite ?