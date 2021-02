"L'inconnu de la Poste" de Florence Aubenas : le récit délicat et juste d’un "roman noir"

On ne peut que saluer l’esprit dans lequel Florence Aubenas mène son projet. Dépliant le mystère Thomassin, elle raconte avec rigueur et respect dix années de procédures que la disparition mystérieuse de l’intéressé en 2019 ne permettra pas de conclure. On la sent à la fois soucieuse de dire juste, et le cœur attendri par ce garçon rimbaldien qui pourrait reprendre à son compte la chanson de Kaspar Hauser : « Suis-je né trop tôt ou trop tard, Qu’est-ce je fais en ce monde, Ô vous tous ma peine est profonde, Priez pour le pauvre Gaspard ».

En plus du portrait qu’elle brosse du jeune acteur et de sa vie – un véritable scénario de cinéma, une oscillation permanente entre les feux des plateaux et la précarité extrême -, la journaliste entraîne son lecteur dans la radiographie subtile d’un village jurassien. Une église, une poste, un supermarché, un bon pâtissier, une communauté où tout le monde croit connaître tout le monde mais où chacun a ses secrets, des influents et des insignifiants, quelques belles filles et une poignée de zonards dont on se méfie. Rien que de l’ordinaire réglé comme une horloge par la pointeuse des usines de plastique de la vallée.

Jusqu’au coup de tonnerre en plein ciel. C’est la fonction du fait divers : pulvériser la routine, dézinguer les certitudes. Le village se fige dans la stupeur - avant de dérailler. Florence Aubenas révèle ces mécanismes : tout le monde se met à raconter à peu près n’importe quoi, pompiers et police compris, et enferme Gérald Thomassin dans un faisceau de présomptions qui ressemble à de la détention anticipée. Attrapant avec délicatesse et justesse l’extraordinaire dans l’ordinaire, le récit de la journaliste prend des allures de roman noir dont on savoure la sobriété et le suspense sans effets de manches superflus. Elle sait faire vivre les ambiances, les personnages, notamment son héros, ce Thomassin qui garde jusqu’au bout sa bouille de bon gosse rebelle, son sourire désarmant, son beau regard brun et son mystère.