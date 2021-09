"L'été sans retour" de Giuseppe Santoliquido : drame à rebondissements en Basilicate. Une jeune fille disparaît et les médias s’emballent. Un roman sensible mais quelques longueurs

● Le personnage principal, Pasquale Serrai décrit avec tendresse par le narrateur, qui est d’une curieuse complexité. A la fois tonitruant et soumis, généreux et veule, il est irrémédiablement attaché à sa terre natale (“je vendrais mon âme au diable plutôt que de me défaire d’un seul arbuste”) et travaille « comme une mule » pour assurer le bien-être d’une femme qui le domine et d’une fille indolente et imbue d’elle-même. Le « père de substitution » de Sandro est à la fois attachant et exaspérant.